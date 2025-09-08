Гарантії безпеки для України — Німеччина зробить внесок

Німеччина зробить внесок у гарантії безпеки України — який саме
Німеччина запевняє, що зробить внесок у гарантії безпеки для України. Однак країна не взяла на себе зобов'язання розгорнути свої війська після мирної угоди.
Про це повідомив міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль, передає DW.
Який внесок зробить Німеччина у гарантії безпеки для України
Вадефуль запевнив, що Берлін братиме участь у наданні гарантій безпеки Києву. Однак у разі кладення мирної угоди Німеччина поки не взяла на себе зобов'язання розгорнути війська в Україні.
"Звичайно, Німеччина зробить свій внесок у гарантії безпеки для України", — сказав міністр.
Водночас він не уточнив, яким саме може стати внесок ФРН у надання гарантій безпеки Києву.
Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський закликав негайно впровадити гарантії безпеки. Президент вважає, що для цього не варто очікувати завершення війни.
Водночас у МЗС пояснили, як створюються гарантії безпеки. Формування архітектури та усіх деталей займає багато часу.
