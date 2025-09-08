Гарантії безпеки для України — Німеччина зробить внесок

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Фото: RALF HIRSCHBERGER/Pool via REUTERS

Німеччина запевняє, що зробить внесок у гарантії безпеки для України. Однак країна не взяла на себе зобов'язання розгорнути свої війська після мирної угоди.

Про це повідомив міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль, передає DW.

Реклама

Читайте також:

Який внесок зробить Німеччина у гарантії безпеки для України

Вадефуль запевнив, що Берлін братиме участь у наданні гарантій безпеки Києву. Однак у разі кладення мирної угоди Німеччина поки не взяла на себе зобов'язання розгорнути війська в Україні.

"Звичайно, Німеччина зробить свій внесок у гарантії безпеки для України", — сказав міністр.

Водночас він не уточнив, яким саме може стати внесок ФРН у надання гарантій безпеки Києву.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський закликав негайно впровадити гарантії безпеки. Президент вважає, що для цього не варто очікувати завершення війни.

Водночас у МЗС пояснили, як створюються гарантії безпеки. Формування архітектури та усіх деталей займає багато часу.