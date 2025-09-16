Відео
Головна Новини дня Трамп прокоментував можливу зустріч із Зеленським у Нью-Йорку

Трамп прокоментував можливу зустріч із Зеленським у Нью-Йорку

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 17:37
Зеленському доведеться укласти угоду, — Трамп
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокоментував потенційну зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським, яка може відбутися найближчим часом в Нью-Йорку. Зокрема глава Білого дому відповів, що планує сказати українському президенту.

Про це інформують Новини.LIVE у вівторок, 16 вересня.

Читайте також:

Трамп про потенційну зустріч із Зеленським

Дональд Трамп, відповідаючи на питання журналістки про те, що він скаже Володимиру Зеленському під час їхньої потенційної зустрічі у Нью-Йорку, зазначив, що президенту України треба домовлятися з РФ й укладати угоду.

Крім того, глава Білого дому додав, що Європа повинна відмовитися від російської нафти.  

"Йому треба діяти й домовлятися. Зеленський має домовлятися, а Європа — припинити купувати російську нафту", — наголосив Трамп.

Нагадаємо, що про можливу зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського раніше повідомляв держсекретар США Марко Рубіо.

А лідер США Дональд Трамп говорив про те, що наступним етапом у взаємодії з Україною стануть переговори.

Володимир Зеленський США переговори Дональд Трамп війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
