Зеленскому придется заключить соглашение, — Трамп

Трамп прокомментировал возможную встречу с Зеленским в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп прокомментировал потенциальную встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая может состояться в ближайшее время в Нью-Йорке. В частности, глава Белого дома ответил, что планирует сказать украинскому президенту.
Об этом информируют Новини.LIVE во вторник, 16 сентября.
Трамп о потенциальной встрече с Зеленским
Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистки о том, что он скажет Владимиру Зеленскому во время их потенциальной встречи в Нью-Йорке отметил, что президенту Украины надо договариваться с РФ и заключать соглашение.
Кроме того, глава Белого дома добавил, что Европа должна отказаться от российской нефти.
"Ему надо действовать и договариваться. Зеленский должен договариваться, а Европа — прекратить покупать российскую нефть", — подчеркнул Трамп.
Напомним, что о возможной встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского ранее сообщал госсекретарь США Марко Рубио.
А лидер США Дональд Трамп говорил о том, что следующим этапом во взаимодействии с Украиной станут переговоры.
