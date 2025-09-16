Видео
Главная Новости дня Трамп прокомментировал возможную встречу с Зеленским в Нью-Йорке

Трамп прокомментировал возможную встречу с Зеленским в Нью-Йорке

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 17:37
Зеленскому придется заключить соглашение, — Трамп
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал потенциальную встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая может состояться в ближайшее время в Нью-Йорке. В частности, глава Белого дома ответил, что планирует сказать украинскому президенту.

Об этом информируют Новини.LIVE во вторник, 16 сентября.

Читайте также:

Трамп о потенциальной встрече с Зеленским

Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистки о том, что он скажет Владимиру Зеленскому во время их потенциальной встречи в Нью-Йорке отметил, что президенту Украины надо договариваться с РФ и заключать соглашение.

Кроме того, глава Белого дома добавил, что Европа должна отказаться от российской нефти.

"Ему надо действовать и договариваться. Зеленский должен договариваться, а Европа — прекратить покупать российскую нефть", — подчеркнул Трамп.

Напомним, что о возможной встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского ранее сообщал госсекретарь США Марко Рубио.

А лидер США Дональд Трамп говорил о том, что следующим этапом во взаимодействии с Украиной станут переговоры.

Владимир Зеленский США переговоры Дональд Трамп война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
