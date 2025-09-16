Видео
Рубио сделал заявление относительно встречи Трампа с Зеленским

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 12:05
В Белом доме заявили о возможности переговоров Трампа и Зеленского
Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что вскоре может произойти встреча между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Он назвал примерный отрезок времени, когда это может произойти.

Об этом Марко Рубио сообщил журналистам, цитирует издание Le Figaro.

Когда Трамп встретится и переговорит с Зеленским

Президент Дональд Трамп уже имел несколько телефонных разговоров с Владимиром Путиным, а также личные встречи с Владимиром Зеленским.

По его словам, следующая встреча американского и украинского лидеров "вероятно" состоится уже на следующей неделе в Нью-Йорке во время работы Генеральной Ассамблеи ООН.

Рубио отметил, что президент США до сих пор рассматривает возможность достижения мирного соглашения, в котором будут участвовать и Киев, и Москва. Он подчеркнул, что администрация Белого дома остается сосредоточенной на поиске дипломатического пути урегулирования конфликта.

Напомним, недавно Дональд Трамп заявил, что хочет перенять на себя инициативу для мирных переговоров.

Также Трамп намекал на потенциальные переговоры с Украиной, но не назвал конкретный формат для диалога.

Владимир Зеленский переговоры Дональд Трамп встреча Марко Рубио
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
