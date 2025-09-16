Відео
Рубіо зробив заяву щодо потенційної зустрічі Трампа із Зеленським

Рубіо зробив заяву щодо потенційної зустрічі Трампа із Зеленським

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 12:05
У Білому домі заявили про можливість переговорів Трампа та Зеленського
Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що незабаром може статися зустріч між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Він назвав приблизний відтинок часу, коли це може статися.

Про це Марко Рубіо повідомив журналістам, цитує видання Le Figaro.

Читайте також:

Коли Трамп зустрінеться та переговорить із Зеленським

Президент Дональд Трамп вже мав кілька телефонних розмов із Володимиром Путіним, а також особисті зустрічі з Володимиром Зеленським.

За його словами, наступна зустріч американського та українського лідерів "ймовірно" відбудеться вже наступного тижня в Нью-Йорку під час роботи Генеральної Асамблеї ООН.

Рубіо наголосив, що президент США досі розглядає можливість досягнення мирної угоди, у якій братимуть участь і Київ, і Москва. Він підкреслив, що адміністрація Білого дому залишається зосередженою на пошуку дипломатичного шляху врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що хоче перейняти на себе ініціативу для мирних переговорів

Також Трамп натякав на потенційні переговори з Україною, але не назвав конкретний формат для діалогу.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
