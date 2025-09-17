Зеленский анонсировал поставку ракет к Patriot и HIMARS от США

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты уже одобрили первые пакеты военной помощи для Украины. Это произойдет в рамках программы PURL.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции с главой Европейского парламента Робертой Мецолой в среду, 17 сентября.

Зеленский о военной помощи от США

"Мы получили более 2 миллиардов от наших партнеров по программе PURL. За октябрь мы получим еще дополнительные деньги и будем иметь уже 3,6 миллиона", — заявил Зеленский.

В них войдут ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и реактивных установок HIMARS.

По словам главы государства, сейчас идет координация между американскими и украинскими командами для организации встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, программа PURL предусматривает, что страны-члены НАТО закупают американское вооружение для дальнейшей передачи Украине, что усиливает ее обороноспособность в противостоянии российской агрессии.

