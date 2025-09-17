Зеленский анонсировал поставку ракет к Patriot и HIMARS от США
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты уже одобрили первые пакеты военной помощи для Украины. Это произойдет в рамках программы PURL.
Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции с главой Европейского парламента Робертой Мецолой в среду, 17 сентября.
Зеленский о военной помощи от США
"Мы получили более 2 миллиардов от наших партнеров по программе PURL. За октябрь мы получим еще дополнительные деньги и будем иметь уже 3,6 миллиона", — заявил Зеленский.
В них войдут ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и реактивных установок HIMARS.
По словам главы государства, сейчас идет координация между американскими и украинскими командами для организации встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Напомним, программа PURL предусматривает, что страны-члены НАТО закупают американское вооружение для дальнейшей передачи Украине, что усиливает ее обороноспособность в противостоянии российской агрессии.
Напомним, лидер США заявил, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо договариваться с Россией и заключать мирное соглашение.
Ранее Зеленский объяснил, какой есть единственный способ прекратить боевые действия в Украине.
