Главная Новости дня Зеленский анонсировал поставку ракет к Patriot и HIMARS от США

Зеленский анонсировал поставку ракет к Patriot и HIMARS от США

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 17:40
Зеленский анонсировал поставку ракет к Patriot и HIMARS от США
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты уже одобрили первые пакеты военной помощи для Украины. Это произойдет в рамках программы PURL.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции с главой Европейского парламента Робертой Мецолой в среду, 17 сентября.

Читайте также:

Зеленский о военной помощи от США

"Мы получили более 2 миллиардов от наших партнеров по программе PURL. За октябрь мы получим еще дополнительные деньги и будем иметь уже 3,6 миллиона", — заявил Зеленский.

В них войдут ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и реактивных установок HIMARS.

По словам главы государства, сейчас идет координация между американскими и украинскими командами для организации встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, программа PURL предусматривает, что страны-члены НАТО закупают американское вооружение для дальнейшей передачи Украине, что усиливает ее обороноспособность в противостоянии российской агрессии.

Напомним, лидер США заявил, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо договариваться с Россией и заключать мирное соглашение.

Ранее Зеленский объяснил, какой есть единственный способ прекратить боевые действия в Украине.

Владимир Зеленский США военная помощь HIMARS Patriot
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
