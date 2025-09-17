Відео
Головна Новини дня Зеленський відповів, чи битиме РФ по енергетиці цієї зими

Зеленський відповів, чи битиме РФ по енергетиці цієї зими

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 17:40
Зеленський повідомив, чи атакуватиме РФ енергетику цієї зими
Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи атакуватиме Росія енергетичну інфраструктуру України цієї зими. За його словами, Москва не відмовилась від планів зруйнувати українську енергетику.

Про це Зеленський сказав під час спільної пресконференції з Президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою у Києві у середу, 17 вересня, інформують Новини.LIVE.

Зеленський про удари РФ по українській енергетиці

За словами Зеленського, російські війська продовжать бити по нашій критичній інфраструктурі.

Глава держави зауважив, що Москва не відмовилася від планів зруйнувати енергетичну та залізничну інфраструктуру України.

Однак Зеленський зазначає, що Сили оборони України проводять операції, які б завадили російським окупантам завдавати ракетних та дронових ударів.

Зокрема, глава держави додав, що у росіян також будуть проблеми з енергетикою зимою, адже вже зараз там є черги на АЗС. Ймовірно, він мав на увазі удари України по російських НПЗ.

"Що стосується цивільних об'єктів. Достатньо довгий час росіяни били по наших цивільних об'єктах. Особливо по нашій енергетиці, і по залізничних об'єктах також вони били. Вони будуть це продовжувати, це зрозуміло.

Ми своєю чергою робили деякі операції у відповідь. І я вважаю, що вони також були хорошими. Дуже хороші результати. Одна операція тривала 2 місяці, і я думаю у них є великий суспільний резонанс через цю операцію. Хтось кудись не доїжджав, хтось кудись не долітав", — розповів Зеленський.

Нещодавно Володимир Зеленський зробив важливу заяву щодо нових наступальних операцій армії РФ та назвав ключові напрямки, на яких зосередився ворог.

Раніше президент України попередив про плани російських окупантів щодо наступу восени.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
