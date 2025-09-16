Відео
Зеленський попередив про плани армії РФ щодо наступу восени

Зеленський попередив про плани армії РФ щодо наступу восени

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 23:21
Зеленський попередив про плани армії РФ щодо наступу восени
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія готує дві нові наступальні операції. Окупанти хочуть здійснити це вже восени.

Про це він розповів в інтерв’ю Sky News.

Читайте також:

Зеленський про наступи РФ

За словами глави держави, впродовж літа Силам оборони вдалося зірвати вже дві масштабні атаки противника, а щодо третьої ситуація стане зрозумілою протягом найближчих днів.

"Дві наступальні операції ми повністю зірвали. Третю, я думаю, за день-два побачимо результат — у них великі втрати, і, на мою думку, нічого не вийшло. Але для офіційної оцінки потрібен ще час", — наголосив Зеленський.

Водночас президент зазначив, що Москва планує восени ще дві наступальні дії. Однак, на його переконання, реальна ситуація на фронті для росіян складається набагато гірше, ніж вони очікували чи доповідали Путіну.

"Я вважаю, що у росіян усе пішло значно гірше, ніж вони планували. Вони навіть гірше, ніж звітували Путіну. Думаю, він не до кінця усвідомлює, але врешті все це стане для нього очевидним", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Джуліан Рьопке заявив, що ЗСУ зірвали літній наступ РФ. В цілому, за літо окупантам вдалось по всій довжині фронту захопити тільки 0,3% України.

Водночас фінський військовий аналітик Джоні Аскола попередив, що осінь буде важкою. За його словами, літній наступ Росії провалився, але наступний вже готується і він буде масштабніший. 

Володимир Зеленський війна в Україні Росія наступ армія РФ
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
