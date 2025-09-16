Зеленский предупредил о планах армии РФ по наступлению осенью

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия готовит две новые наступательные операции. Оккупанты хотят осуществить это уже осенью.

Об этом он рассказал в интервью Sky News.

Зеленский о наступлениях РФ

По словам главы государства, в течение лета Силам обороны удалось сорвать уже две масштабные атаки противника, а относительно третьей ситуация станет понятной в течение ближайших дней.

"Две наступательные операции мы полностью сорвали. Третью, я думаю, через день-два увидим результат — у них большие потери, и, по моему мнению, ничего не получилось. Но для официальной оценки нужно еще время", — подчеркнул Зеленский.

В то же время президент отметил, что Москва планирует осенью еще два наступательных действия. Однако, по его убеждению, реальная ситуация на фронте для россиян складывается гораздо хуже, чем они ожидали или докладывали Путину.

"Я считаю, что у россиян все пошло значительно хуже, чем они планировали. Они даже хуже, чем отчитывались Путину. Думаю, он не до конца осознает, но в конце концов все это станет для него очевидным", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее военный эксперт Джулиан Рьопке заявил, что ВСУ сорвали летнее наступление РФ. В целом, за лето оккупантам удалось по всей длине фронта захватить только 0,3% Украины.

В то же время финский военный аналитик Джони Аскола предупредил, что осень будет тяжелой. По его словам, летнее наступление России провалилось, но следующее уже готовится и оно будет более масштабным.