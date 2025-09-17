Зеленський назвав напрямки, на яких Росія хоче провести наступ

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський висловився про нові наступальні операції Росії. За його словами, окупанти обрали чотири основні напрямки.

Про це український лідер сказав на пресконференції з очільницею Європейського парламенту Робертою Мецолою у середу, 17 вересня.

Реклама

Читайте також:

Нові наступальні операції РФ

"Чотири основні напрямки були обрані Росією по всіх документах, по всіх даних розвідок. Ми не знали тільки послідовність, але це відбувалося", — каже Зеленський.

Він назвав напрямки:

Сумський;

Новопавлівський;

Покровський;

Запорізький.

За його словами, Сумська операція провалилася. Окупанти зазнали великих втрат, зокрема в особовому складі. Наразі РФ відмовилася від цього напрямку і перекинула війська на інший.

"Вони залишаться з двома операціями. На наш погляд, за рахунок вдалих кроків українських Збройних сил вони втратили багато особового складу для того, щоб нанести сильні додаткові ці дві операції. Я думаю, що на сьогодні у них не буде вистачати сил щодо масових операцій", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 12 вересня глава держави провів засідання Ставки. Він заявив, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що воїни зірвали наступ окупантів на двох напрямках фронту.