Зеленский назвал направления, на которых Россия хочет провести наступление

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о новых наступательных операциях России. По его словам, оккупанты выбрали четыре основных направления.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции с главой Европейского парламента Робертой Мецолой в среду, 17 сентября.

Новые наступательные операции РФ

"Четыре основных направления были выбраны Россией по всем документам, по всем данным разведок. Мы не знали только последовательность, но это происходило", — говорит Зеленский.

Он назвал направления:

Сумское;

Новопавловское;

Покровское;

Запорожское.

По его словам, Сумская операция провалилась. Оккупанты понесли большие потери, в частности в личном составе. Сейчас РФ отказалась от этого направления и перебросила войска на другое.

"Они останутся с двумя операциями. На наш взгляд, за счет удачных шагов украинских Вооруженных сил они потеряли много личного состава для того, чтобы нанести сильные дополнительные эти две операции. Я думаю, что на сегодня у них не будет хватать сил для массовых операций", — добавил Зеленский.

Напомним, 12 сентября глава государства провел заседание Ставки. Он заявил, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана нашими силами.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что воины сорвали наступление оккупантов на двух направлениях фронта.