Главная Новости дня Зеленский провел Ставку — наступление РФ на Сумы сорвано

Зеленский провел Ставку — наступление РФ на Сумы сорвано

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 20:43
Ставка Зеленского: сорвано наступление РФ на Сумщине, усиливают ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередную Ставку Верховного главнокомандующего, главными темами которой стали оборона неба и ситуация на фронте. Во время совещания были определены конкретные задачи для всех ответственных структур и проанализированы результаты последних ударов по российским целям.

Об этом сообщил Зеленский в собственном Telegram-канале в пятницу, 12 сентября.

Читайте также:

Ставка: итоги и ключевые решения

Глава государства сообщил, что главный акцент сделали на теме ПВО — поставке систем и ракет к ним, а также на активизации работы с партнерами для более оперативных поставок. Зеленский подчеркнул, что сейчас демонстрируются хорошие результаты в производстве перехватчиков и продолжается подготовка операторов. Также он поблагодарил военных за успешные удары по логистике и топливной инфраструктуре врага.

Зеленский провел Ставку — наступление РФ на Сумы сорвано - фото 1
Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"По состоянию на сегодня можем констатировать, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана нашими силами. Продолжаютсябои в приграничье Сумщины, но российская группировка потеряла наступательные возможности в результате понесенных потерь", — отметил Зеленский.

Кроме того, на Ставке обсудили ситуацию в Донецкой области и Запорожье, где украинские силы продолжают сдерживать штурмовые действия противника. Отдельно речь шла об обеспечении армии оружием — собственное производство, международные закупки и помощь партнеров. Зеленский завершил обращение словами благодарности украинским военным за стойкость и героизм.

Напомним, что Зеленский заявлял: что Китай не заинтересован в прекращении российских ударов, а тем более — всей войны.

Ранее мы также информировали, что Зеленский с юмором отметил: когда в Киев приезжает советник президента США по нацбезопасности Кит Келлог, ночные обстрелы столицы прекращаются.

Владимир Зеленский Сумы Сумская область Ставка верховного главнокомандующего наступление
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
