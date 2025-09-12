Ставка Зеленского: сорвано наступление РФ на Сумщине, усиливают ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередную Ставку Верховного главнокомандующего, главными темами которой стали оборона неба и ситуация на фронте. Во время совещания были определены конкретные задачи для всех ответственных структур и проанализированы результаты последних ударов по российским целям.

Об этом сообщил Зеленский в собственном Telegram-канале в пятницу, 12 сентября.

Ставка: итоги и ключевые решения

Глава государства сообщил, что главный акцент сделали на теме ПВО — поставке систем и ракет к ним, а также на активизации работы с партнерами для более оперативных поставок. Зеленский подчеркнул, что сейчас демонстрируются хорошие результаты в производстве перехватчиков и продолжается подготовка операторов. Также он поблагодарил военных за успешные удары по логистике и топливной инфраструктуре врага.

"По состоянию на сегодня можем констатировать, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана нашими силами. Продолжаютсябои в приграничье Сумщины, но российская группировка потеряла наступательные возможности в результате понесенных потерь", — отметил Зеленский.

Кроме того, на Ставке обсудили ситуацию в Донецкой области и Запорожье, где украинские силы продолжают сдерживать штурмовые действия противника. Отдельно речь шла об обеспечении армии оружием — собственное производство, международные закупки и помощь партнеров. Зеленский завершил обращение словами благодарности украинским военным за стойкость и героизм.

