Трамп о самолетах РФ в небе Эстонии — заявление лидер США

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 00:55
Президент США заявил, что ему не понравилось, когда самолеты армии РФ 12 минут провели в небе Эстонии
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп 20 сентября выразил свое недовольство по поводу инцидента, когда три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии аж на 12 минут. Лидер США сказал, что "ему это не нравится".

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Что конкретно заявил Трамп о самолетах РФ над Эстонией

В ходе общения с представителями прессы в Белом доме он отметил, что такой поступок является неприемлемым и может иметь серьезные последствия. Президент сообщил, что будет детально изучать эту ситуацию.

"Мне надо это рассмотреть. Вскоре проведут брифинг, и я сообщу больше вечером или завтра. В целом мне это не нравится. Не люблю, когда такое происходит. Это может стать большой проблемой", — заявил Трамп.

Тем временем правительство Эстонии начинает консультации согласно статье 4 НАТО. Премьер Эстонии Кристен Михал назвал нарушение воздушного пространства "абсолютно неприемлемым".

Ранее украинский президент Владимир Зеленский высказался о нарушении российскими истребителями воздушного пространства Эстонии.

А спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что в случае победы РФ в Украине следующей мишенью станут страны НАТО.

россия США граница НАТО Эстония Дональд Трамп истребитель
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
