Трамп считает, что Китай заинтересован в прекращении войны в Украине и поможет с этим

Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин. Фото: AP

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил убеждение, что лидер КНР Си Цзиньпин настроен на прекращение военных действий в Украине. Трамп уверен, что его Китай готов способствовать этому процессу.

Об этом Трамп заявил на брифинге в Белом доме, сообщают Новини.LIVE.

Как Трамп описал разговор с Си Цзиньпинем

Трамп отметил, что США прилагают все усилия для окончания войны между РФ и Украиной. Лидер США выразил надежду, что в этом процессе может участвовать и Си Цзиньпин.

"Мы очень упорно работаем, чтобы решить ситуацию с Россией и Украиной. Посмотрим, что там произойдет. Надеемся, что мы это сделаем. Я говорил об этом с президентом Си, и я верю, что он также хотел бы, чтобы это было решено, и думаю, что он будет работать с нами, чтобы помочь", — заявил президент США.

Дональд Трамп описал свой разговор с лидером Китая, как "очень длинный и хороший".

"Я думаю, это был очень хороший разговор. Мы говорили о торговле и о войне. Мы говорили о многих вещах. Мы говорили о России и Украине, конечно, и Газе. Говорили о многих темах. Это был долгий разговор, это был хороший разговор", — сказал Трамп.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп заблокировал пакет военной помощи Тайваню на более 400 миллионов долларов. Президент США объяснил это тем, что хочет достичь торгового соглашения с Китаем.

Также стало известно, что Трампу "не понравилось", что российские военные самолеты 12 минут были в небе Эстонии. Он сказал, что "это может быть проблемой".