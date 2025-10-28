Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський пояснив очікування від зустрічі Трампа з лідером Китаю

Зеленський пояснив очікування від зустрічі Трампа з лідером Китаю

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 18:12
Оновлено: 18:53
Зеленський розповів, чого очікує від зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Український лідер Володимир Зеленський пояснив свої очікування від зустрічі президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з очільником Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це глава держави повідомив у вівторок, 28 жовтня, передає "РБК-Україна".

Реклама
Читайте також:

Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна

"Ми підтримуємо політику США щодо будь-яких можливостей щодо обмеження постачання енергоресурсу з РФ в інші країни, оскільки Росія заробляє на цьому гроші та витрачає на війну", — зазначив Зеленський.

За його словами, після санкцій США є сигнали, що країни будуть робити все, аби обмежити енергоресурс до 2028 року. 

"Якщо Трампу вдасться знайти порозуміння з Китаєм, щоб зменшити імпорт російської енергетики, нам усім це допоможе", — наголосив глава держави.

Розмови Зеленського із Сі Цзіньпінем

Зеленський також розповів про свої розмови з лідером Китаю. За його словами, Сі Цзіньпін запевнив, що не продаватиме росіянам зброю.

"Ми бачимо, що Китай давав верстати для зброї РФ, ми бачимо, що допомагає обходу санкцій, ми бачимо, що є китайські найманці, які воювали проти українських військових, ви знаєте, що вони були в полоні у нас деякі. Ми б дуже хотіли, аби Китай тиснув на Росію закінчити цю війну. І ні в якій формі не допомагав її продовжити", — додав він.

Нагадаємо, 30 жовтня Трамп проведе зустріч із Сі Цзіньпіном. Очікується, що темою буде торгова угода між США та Китаєм.

Раніше український лідер зазначив, що Китай не зацікавлений у поразці Росії у війні проти України.

Володимир Зеленський США Китай Дональд Трамп Україна
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації