Зеленський розповів, чого очікує від зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Український лідер Володимир Зеленський пояснив свої очікування від зустрічі президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з очільником Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це глава держави повідомив у вівторок, 28 жовтня, передає "РБК-Україна".

Реклама

Читайте також:

Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна

"Ми підтримуємо політику США щодо будь-яких можливостей щодо обмеження постачання енергоресурсу з РФ в інші країни, оскільки Росія заробляє на цьому гроші та витрачає на війну", — зазначив Зеленський.

За його словами, після санкцій США є сигнали, що країни будуть робити все, аби обмежити енергоресурс до 2028 року.

"Якщо Трампу вдасться знайти порозуміння з Китаєм, щоб зменшити імпорт російської енергетики, нам усім це допоможе", — наголосив глава держави.

Розмови Зеленського із Сі Цзіньпінем

Зеленський також розповів про свої розмови з лідером Китаю. За його словами, Сі Цзіньпін запевнив, що не продаватиме росіянам зброю.

"Ми бачимо, що Китай давав верстати для зброї РФ, ми бачимо, що допомагає обходу санкцій, ми бачимо, що є китайські найманці, які воювали проти українських військових, ви знаєте, що вони були в полоні у нас деякі. Ми б дуже хотіли, аби Китай тиснув на Росію закінчити цю війну. І ні в якій формі не допомагав її продовжити", — додав він.

Нагадаємо, 30 жовтня Трамп проведе зустріч із Сі Цзіньпіном. Очікується, що темою буде торгова угода між США та Китаєм.

Раніше український лідер зазначив, що Китай не зацікавлений у поразці Росії у війні проти України.