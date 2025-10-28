Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи Трампа с Си Цзиньпином

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Украинский лидер Владимир Зеленский объяснил свои ожидания от встречи президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Китая Си Цзиньпином.

Об этом глава государства сообщил во вторник, 28 октября, передает "РБК-Украина".

Встреча Трампа и Си Цзиньпина

"Мы поддерживаем политику США относительно любых возможностей по ограничению поставок энергоресурса из РФ в другие страны, поскольку Россия зарабатывает на этом деньги и тратит на войну", — отметил Зеленский.

По его словам, после санкций США есть сигналы, что страны будут делать все, чтобы ограничить энергоресурс до 2028 года.

"Если Трампу удастся найти взаимопонимание с Китаем, чтобы уменьшить импорт российской энергетики, нам всем это поможет", — подчеркнул глава государства.

Разговоры Зеленского с Си Цзиньпином

Зеленский также рассказал о своих разговорах с лидером Китая. По его словам, Си Цзиньпин заверил, что не будет продавать россиянам оружие.

"Мы видим, что Китай давал станки для оружия РФ, мы видим, что помогает обходу санкций, мы видим, что есть китайские наемники, которые воевали против украинских военных, вы знаете, что они были в плену у нас некоторые. Мы бы очень хотели, чтобы Китай давил на Россию закончить эту войну. И ни в какой форме не помогал ее продолжить", — добавил он.

Напомним, 30 октября Трамп проведет встречу с Си Цзиньпином. Ожидается, что темой будет торговое соглашение между США и Китаем.

Ранее украинский лидер отметил, что Китай не заинтересован в поражении России в войне против Украины.