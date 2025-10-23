Трамп встретится с Си Цзиньпином — когда запланированы переговоры

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп проведет встречу с президентом Китая Си Цзиньпином. Это произойдет в следующий четверг, 30 октября.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в четверг, 23 октября.

"В четверг утром по местному времени президент Трамп встретится с президентом Си из Китая, после чего вернется в Вашингтон", — рассказала Левитт.

Ожидается, что ключевой темой разговора будет торговая сделка между Штатами и Китаем.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Китай не заинтересован в поражении России в войне против Украины.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп планирует создать "фонд победы" для Украины, а финансировать его хотят за счет пошлин для Китая.