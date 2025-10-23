Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп проведет встречу с Си Цзиньпином — дата и ключевая тема

Трамп проведет встречу с Си Цзиньпином — дата и ключевая тема

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 21:35
обновлено: 21:42
Трамп встретится с Си Цзиньпином — когда запланированы переговоры
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп проведет встречу с президентом Китая Си Цзиньпином. Это произойдет в следующий четверг, 30 октября.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в четверг, 23 октября.

Реклама
Читайте также:

Трамп встретится с Си Цзиньпином

"В четверг утром по местному времени президент Трамп встретится с президентом Си из Китая, после чего вернется в Вашингтон", — рассказала Левитт.

Ожидается, что ключевой темой разговора будет торговая сделка между Штатами и Китаем.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Китай не заинтересован в поражении России в войне против Украины.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп планирует создать "фонд победы" для Украины, а финансировать его хотят за счет пошлин для Китая.

США Китай Дональд Трамп политики Белый дом Си Цзиньпинь
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации