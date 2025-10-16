Трамп хочет создать фонд победы для Украины — как США планируют финансировать

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует создать "фонд победы" для Украины. Его хотят финансировать за счет новых пошлин для Китая или за счет новых пошлин на товары из Китая.

Об этом сообщает The Telegraph.

Реклама

Читайте также:

"Фонд победы" для Украины

По информации СМИ, Трамп поручил министру финансов США Скотту Бессенту презентовать этот план коллегам из Европы перед поездкой украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон.

Издание подчеркивает, что такой шаг стал заметным сдвигом в подходе президента США к войне.

Его позицию поддержал глава Пентагона Пит Хегсет, который во время встречи с министрами обороны стран НАТО заявил, что в случае дальнейшего отказа России от мирных переговоров США готовы оказать Украине поддержку "средствами, которые есть исключительно в распоряжении Соединенных Штатов".

Бессент сообщил, что Трамп поручил ему "проинформировать европейских союзников о готовности США поддержать так называемый "российский нефтяной тариф" для Китая или, как он выразился, "украинский тариф на победу" для Китая".

"Но наши украинские или европейские союзники должны быть готовы последовать за нами. Мы отреагируем, если наши европейские партнеры присоединятся к нам", — отметил он.

Стратегия предлагает ввести 500-процентную пошлину на импорт из Китая, а вырученные средства направить на закупку вооружения для украинской армии.

Напомним, Трамп сообщил, что Индия прекратила покупать российскую нефть. В этом его заверил премьер Нарендра Моди.

Кроме того, в Вашингтоне Зеленский проведет встречи не только с Трампом. Его визит ожидается 17 октября.