Трамп хоче створити фонд перемоги для України — як США планують фінансувати

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп планує створити "фонд перемоги" для України. Його хочуть фінансувати за рахунок нових мит для Китаю або за рахунок нових мит на товари з Китаю.

Про це повідомляє The Telegraph.

"Фонд перемоги" для України

За інформацією ЗМІ, Трамп доручив міністру фінансів США Скотту Бессенту презентувати цей план колегам з Європи перед поїздкою українського лідера Володимира Зеленського до Вашингтона.

Видання підкреслює, що такий крок став помітним зрушенням у підході президента США до війни.

Його позицію підтримав очільник Пентагону Піт Гегсет, який під час зустрічі з міністрами оборони країн НАТО заявив, що у разі подальшої відмови Росії від мирних переговорів США готові надати Україні підтримку "засобами, які є виключно у розпорядженні Сполучених Штатів".

Бессент повідомив, що Трамп доручив йому "поінформувати європейських союзників про готовність США підтримати так званий "російський нафтовий тариф" для Китаю або, як він висловився, "український тариф на перемогу" для Китаю".

"Але наші українські або європейські союзники мають бути готові піти за нами. Ми відреагуємо, якщо наші європейські партнери приєднаються до нас", — зазначив він.

Стратегія пропонує ввести 500-відсоткове мито на імпорт із Китаю, а виручені кошти спрямувати на закупівлю озброєння для української армії.

Нагадаємо, Трамп повідомив, що Індія припинила купувати російську нафту. У цьому його запевнив премʼєр Нарендра Моді.

Крім того, у Вашингтоні Зеленський проведе зустрічі не лише з Трампом. Його візит очікується 17 жовтня.