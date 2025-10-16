Зеленський зустрінеться із Трампом, проведе зустрічі в Конгресі США

З ким зустрінеться Зеленський у США — що відомо
Президент України Володимир Зеленський проведе у США низку зустрічей. Він зустрінеться не лише з президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на джерела в українській делегації.
Що відомо про зустрічі Зеленського
За словами джерела, Зеленський в рамках візиту до США матиме низку зустрічей із оборонними та енергетичними компаніями. Вони відбудуться сьогодні у четвер та будуть закритими.
Окрім того, плануються також зустрічі в Конгресі США, а у п'ятницю зустріч із главою Білого дому Дональдом Трампом.
Нагадаємо, кілька годин тому президент США Дональд Трамп заявив, що Україна нібито хоче піти у контрнаступ. За його словами, він буде про це говорити на зустрічі із президентом Володимиром Зеленським.
Також ми писали, що Зеленський у середу ввечері повідомив, що провів Ставку, під час якої було обговорено підготовку до зустрічі із Трампом.
