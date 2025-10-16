Зеленський зустрінеться із Трампом, проведе зустрічі в Конгресі США

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський проведе у США низку зустрічей. Він зустрінеться не лише з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на джерела в українській делегації.

Що відомо про зустрічі Зеленського

За словами джерела, Зеленський в рамках візиту до США матиме низку зустрічей із оборонними та енергетичними компаніями. Вони відбудуться сьогодні у четвер та будуть закритими.

Окрім того, плануються також зустрічі в Конгресі США, а у п'ятницю зустріч із главою Білого дому Дональдом Трампом.

Нагадаємо, кілька годин тому президент США Дональд Трамп заявив, що Україна нібито хоче піти у контрнаступ. За його словами, він буде про це говорити на зустрічі із президентом Володимиром Зеленським.

Також ми писали, що Зеленський у середу ввечері повідомив, що провів Ставку, під час якої було обговорено підготовку до зустрічі із Трампом.