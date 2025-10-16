Зеленский встретится с Трампом, проведет встречи в Конгрессе США

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский проведет в США ряд встреч. Он встретится не только с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на источники в украинской делегации.

Что известно о встречах Зеленского

По словам источника, Зеленский в рамках визита в США будет иметь ряд встреч с оборонными и энергетическими компаниями. Они состоятся сегодня в четверг и будут закрытыми.

Кроме того, планируются также встречи в Конгрессе США, а в пятницу встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Напомним, несколько часов назад президент США Дональд Трамп заявил, что Украина якобы хочет пойти в контрнаступление. По его словам, он будет об этом говорить на встрече с президентом Владимиром Зеленским.

Также мы писали, что Зеленский в среду вечером сообщил, что провел Ставку, во время которой обсуждалась подготовка к встрече с Трампом.