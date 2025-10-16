Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня С кем встретится Зеленский в США — что известно

С кем встретится Зеленский в США — что известно

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 00:21
Зеленский встретится с Трампом, проведет встречи в Конгрессе США
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский проведет в США ряд встреч. Он встретится не только с президентом США Дональдом Трампом

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на источники в украинской делегации.

Реклама
Читайте также:

Что известно о встречах Зеленского

По словам источника, Зеленский в рамках визита в США будет иметь ряд встреч с оборонными и энергетическими компаниями. Они состоятся сегодня в четверг и будут закрытыми.

Кроме того, планируются также встречи в Конгрессе США, а в пятницу встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Напомним, несколько часов назад президент США Дональд Трамп заявил, что Украина якобы хочет пойти в контрнаступление. По его словам, он будет об этом говорить на встрече с президентом Владимиром Зеленским.

Также мы писали, что Зеленский в среду вечером сообщил, что провел Ставку, во время которой обсуждалась подготовка к встрече с Трампом.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп Конгресс оборонная сфера сфера энергетики
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации