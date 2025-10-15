Видео
Зеленский раскрыл детали подготовки встречи с Трампом

Дата публикации 15 октября 2025 19:30
Зеленский раскрыл детали подготовки встречи с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Ставке главной темой обсуждения стали дипломатические удары и развитие дальнобойных возможностей Вооруженных Сил Украины. Также он обсудил подготовку к встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в среду, 15 октября.

Зеленский провел Ставку

"Сегодня присутствовали как производители нашего оружия, так и те, кто его применяет — Вооруженные Силы, специальные службы и разведка. Главная задача — масштабировать наши возможности дальнобойных украинских санкций. Потенциал для этого есть, и совместный разговор всех вместе очень помогает", — отметил Зеленский.

Он также сообщил, что Украина уже подготовила собственную часть "домашней работы" перед встречей с президентом США Дональдом Трампом — включая военную и экономическую составляющие.

"Повестка дня нашей встречи очень содержательная, и я благодарю всех, кто помогает. Это реально может приблизить завершение войны", — подчеркнул глава государства, отметив роль Соединенных Штатов в глобальном влиянии на ситуацию.

В настоящее время украинская делегация — Премьер-министр, руководитель Офиса Президента, заместитель министра иностранных дел и другие чиновники, а также украинский посол — уже находится в Вашингтоне, где проводит ряд встреч на своем уровне. Они готовят основу для переговоров с американским лидером, а также с оборонными и энергетическими компаниями США, включая производителей противовоздушной обороны. Зеленский поблагодарил всех участников за работу и подчеркнул важность таких координационных усилий.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подтвердил свою встречу с американским президентом в пятницу, 17 октября. Лидеры обеих стран встретятся для обсуждения вопросов обороны, энергетики и поддержки Украины.

Ранее мы также информировали, что Зеленский уже обсудил с Трампом вопрос поставки ракет Tomahawk.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
