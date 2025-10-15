Відео
Головна Новини дня Зеленський розкрив деталі підготовки зустрічі із Трампом

Зеленський розкрив деталі підготовки зустрічі із Трампом

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 19:30
Зеленський розкрив деталі підготовки зустрічі із Трампом
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Ставці головною темою обговорення стали дипломатичні удари та розвиток далекобійних можливостей Збройних Сил України. Також він обговорив підготовку до зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.

Про це український лідер повідомив у Telegram у середу, 15 жовтня.

Читайте також:

Зеленський провів Ставку

"Сьогодні були присутні як виробники нашої зброї, так і ті, хто її застосовує — Збройні Сили, спеціальні служби та розвідка. Головне завдання — масштабувати наші можливості далекобійних українських санкцій. Потенціал для цього є, і спільна розмова всіх разом дуже допомагає", — зазначив Зеленський.

Він також повідомив, що Україна вже підготувала власну частину "домашньої роботи" перед зустріччю з президентом США Дональдом Трампом — включно з військовою та економічною складовими.

"Порядок денний нашої зустрічі дуже змістовний, і я дякую всім, хто допомагає. Це реально може наблизити завершення війни", — підкреслив глава держави, відзначивши роль Сполучених Штатів у глобальному впливі на ситуацію.

На цей час українська делегація — Премʼєр-міністр, керівник Офісу Президента, заступник міністра закордонних справ та інші урядовці, а також український посол — вже перебуває у Вашингтоні, де проводить низку зустрічей на своєму рівні. Вони готують основу для переговорів з американським лідером, а також з оборонними і енергетичними компаніями США, включно з виробниками протиповітряної оборони. Зеленський подякував всім учасникам за роботу та наголосив на важливості таких координаційних зусиль.

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський підтвердив свою зустріч з американським президентом у п'ятницю, 17 жовтня. Лідери обох країн зустрінуться для обговорення питань оборони, енергетики та підтримки України.

Раніше ми також інформували, що Зеленський вже обговорив із Трампом питання постачання ракет Tomahawk.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
