Трамп заявил, что Украина хочет пойти в контрнаступление

Трамп заявил о намерении Украины пойти в наступление
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина якобы намерена пойти в наступление. По его словам, он будет говорить об этом с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.
Что сказал Трамп о контрнаступлении ВСУ
"Нет, мы будем говорить с ним (с Зеленским. — Ред.) о войне. И мы будем говорить о том, что они хотят перейти в наступление", — заявил Трамп.
Он добавил, что примет решение по этому поводу.
"Они хотят перейти в наступление, вы это знаете. И мы должны принять решение", — резюмировал президент США.
Напомним, на днях Трамп заявил, что разочарован Путиным. Он объяснил, что это произошло из-за затяжной полномасштабной войны против Украины, которая длится уже четвертый год.
Также мы писали, что сегодня Зеленский на Ставке обсудил подготовку к встрече с Трампом, которая состоится 17 октября.
