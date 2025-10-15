Видео
Україна
Видео

Трамп заявил о намерении Украины пойти в наступление

Трамп заявил о намерении Украины пойти в наступление

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 23:34
Трамп заявил, что Украина хочет пойти в контрнаступление
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина якобы намерена пойти в наступление. По его словам, он будет говорить об этом с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Читайте также:

Что сказал Трамп о контрнаступлении ВСУ

"Нет, мы будем говорить с ним (с Зеленским. — Ред.) о войне. И мы будем говорить о том, что они хотят перейти в наступление", — заявил Трамп.

Он добавил, что примет решение по этому поводу.

"Они хотят перейти в наступление, вы это знаете. И мы должны принять решение", — резюмировал президент США.

Напомним, на днях Трамп заявил, что разочарован Путиным. Он объяснил, что это произошло из-за затяжной полномасштабной войны против Украины, которая длится уже четвертый год.

Также мы писали, что сегодня Зеленский на Ставке обсудил подготовку к встрече с Трампом, которая состоится 17 октября.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
