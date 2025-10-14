Трамп заявил, Путин провалил план быстрой войны

Трамп признал провал Путина в войне против Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован российским диктатором Владимиром Путиным. Это произошло из-за затяжной полномасштабную войны против Украины, которая длится уже четвертый год.
Об этом американский лидер сообщил в интервью журналистам во вторник, 14 октября.
Путин провалил план быстрой войны
Трамп напомнил, что Путин планировал завершить вторжение всего за неделю, однако война затянулась на годы и привела к катастрофическим последствиям для России.
"Он вступает в четвертый год войны, которую должен был бы выиграть за одну неделю... Он потерял полтора миллиона солдат, конечно, с точки зрения раненых и без ног и без рук, и всего того, что происходит в ужасных войнах", — сказал Трамп.
Американский политик подчеркнул, что это — самая большая трагедия со времен Второй мировой войны, если учитывать масштабы потерь.
При этом Трамп признал, что до сих пор имеет "хорошие отношения" с Путиным, однако его действия в Украине назвал большой ошибкой.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подтвердил свою встречу с американским президентом в пятницу, 17 октября. Лидеры обеих стран встретятся для обсуждения вопросов обороны, энергетики и поддержки Украины.
Ранее мы также информировали, что Зеленский уже обсудил с Трампом вопрос поставки ракет Tomahawk.
