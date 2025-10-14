Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп визнав провал Путіна у війні проти України

Трамп визнав провал Путіна у війні проти України

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 22:29
Трамп заявив, Путін провалив план швидкої війни
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований російським диктатором Володимиром Путіним. Це сталося через затяжну повномасштабну війну проти України, яка триває вже четвертий рік.

Про це американський лідер повідомив в інтерв'ю журналістам у вівторок, 14 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Путін провалив план швидкої війни

Трамп нагадав, що Путін планував завершити вторгнення всього за тиждень, проте війна затягнулася на роки й призвела до катастрофічних наслідків для Росії.

"Він вступає у четвертий рік війни, яку мав би виграти за один тиждень… Він втратив півтора мільйона солдатів, мабуть, майже, звичайно, з точки зору поранених і без ніг і без рук, і всього того, що відбувається у жахливих війнах", — сказав Трамп.

Американський політик наголосив, що це — найбільша трагедія з часів Другої світової війни, якщо зважати на масштаби втрат.

При цьому Трамп визнав, що досі має "добрі стосунки" з Путіним, однак його дії в Україні назвав великою помилкою.

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський підтвердив свою зустріч з американським президентом у п'ятницю, 17 жовтня. Лідери обох країн зустрінуться для обговорення питань оборони, енергетики та підтримки України.

Раніше ми також інформували, що Зеленський вже обговорив із Трампом питання постачання ракет Tomahawk.

США володимир путін Дональд Трамп війна в Україні Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації