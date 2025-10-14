Трамп заявив, Путін провалив план швидкої війни

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований російським диктатором Володимиром Путіним. Це сталося через затяжну повномасштабну війну проти України, яка триває вже четвертий рік.

Про це американський лідер повідомив в інтерв'ю журналістам у вівторок, 14 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Путін провалив план швидкої війни

Трамп нагадав, що Путін планував завершити вторгнення всього за тиждень, проте війна затягнулася на роки й призвела до катастрофічних наслідків для Росії.

"Він вступає у четвертий рік війни, яку мав би виграти за один тиждень… Він втратив півтора мільйона солдатів, мабуть, майже, звичайно, з точки зору поранених і без ніг і без рук, і всього того, що відбувається у жахливих війнах", — сказав Трамп.

Американський політик наголосив, що це — найбільша трагедія з часів Другої світової війни, якщо зважати на масштаби втрат.

При цьому Трамп визнав, що досі має "добрі стосунки" з Путіним, однак його дії в Україні назвав великою помилкою.

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський підтвердив свою зустріч з американським президентом у п'ятницю, 17 жовтня. Лідери обох країн зустрінуться для обговорення питань оборони, енергетики та підтримки України.

Раніше ми також інформували, що Зеленський вже обговорив із Трампом питання постачання ракет Tomahawk.