Трамп заявив, Путін провалив план швидкої війни

Трамп визнав провал Путіна у війні проти України
Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований російським диктатором Володимиром Путіним. Це сталося через затяжну повномасштабну війну проти України, яка триває вже четвертий рік.
Про це американський лідер повідомив в інтерв'ю журналістам у вівторок, 14 жовтня.
Путін провалив план швидкої війни
Трамп нагадав, що Путін планував завершити вторгнення всього за тиждень, проте війна затягнулася на роки й призвела до катастрофічних наслідків для Росії.
"Він вступає у четвертий рік війни, яку мав би виграти за один тиждень… Він втратив півтора мільйона солдатів, мабуть, майже, звичайно, з точки зору поранених і без ніг і без рук, і всього того, що відбувається у жахливих війнах", — сказав Трамп.
Американський політик наголосив, що це — найбільша трагедія з часів Другої світової війни, якщо зважати на масштаби втрат.
При цьому Трамп визнав, що досі має "добрі стосунки" з Путіним, однак його дії в Україні назвав великою помилкою.
Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський підтвердив свою зустріч з американським президентом у п'ятницю, 17 жовтня. Лідери обох країн зустрінуться для обговорення питань оборони, енергетики та підтримки України.
Раніше ми також інформували, що Зеленський вже обговорив із Трампом питання постачання ракет Tomahawk.
