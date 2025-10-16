Трамп заявил, что Моди заверил его, что Индия больше не покупает нефть из России

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия прекратила покупать российскую нефть. По его словам, этот процесс начался.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Что сказал Трамп о покупке российской нефти Индией

По словам лидера США, премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его, что Индия больше не будет иметь нефти из России, поскольку прекратила ее покупать.

"Он (Моди. - Ред.) заверил меня, что нефти из России не будет. Не знаю, может, это сенсационная новость. Могу ли я так сказать? Как вы думаете? Нефти не будет. Он не покупает нефть у России. Это уже началось. Знаете, он не может сделать это мгновенно. Это процесс, но он скоро завершится", - заявил Трамп.

Также он отметил, что война в Украине, которую глава Кремля Владимир Путин должен был выиграть за неделю, идет четвертый год. И это, подчеркнул он, не делает чести российской "военной машине".

Напомним, во время этого же выступления Трамп заявил, что желание США заключается в том, чтобы Путин прекратил убивать украинцев и россиян.

Также он проинформировал, что Украина якобы имеет желание пойти в наступление. По словам Трампа, он планирует это обсудить на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.