Трамп заявил, что хочет, чтобы Путин прекратил убивать украинцев и россиян

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин убивает украинцев и россиян. И желание Соединенных Штатов заключается в том, чтобы он прекратил это делать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Что сказал Трамп о желании в отношении Путина

"И все, чего мы хотим от президента Путина, это прекратить прекратить убивать украинцев и прекратить убивать россиян, потому что он убивает много россиян", — заявил Трамп.

Он также добавил, что РФ потеряли в войне против Украины 1,5 млн россиян.

Напомним, во время этого же выступления Трамп заявил, что Украина якобы хочет пойти в наступление. Президент США анонсировал, что собирается это обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Также мы писали, что Зеленский сегодня провел Ставку. В частности, на ней обсуждалась подготовка к встрече с президентом США.