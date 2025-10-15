Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп хочет, чтобы Путин прекратил убивать украинцев и россиян

Трамп хочет, чтобы Путин прекратил убивать украинцев и россиян

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 23:41
Трамп заявил, что хочет, чтобы Путин прекратил убивать украинцев и россиян
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин убивает украинцев и россиян. И желание Соединенных Штатов заключается в том, чтобы он прекратил это делать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Реклама
Читайте также:

Что сказал Трамп о желании в отношении Путина

"И все, чего мы хотим от президента Путина, это прекратить  прекратить убивать украинцев и прекратить убивать россиян, потому что он убивает много россиян", — заявил Трамп.

Он также добавил, что РФ потеряли в войне против Украины 1,5 млн россиян.

Напомним, во время этого же выступления Трамп заявил, что Украина якобы хочет пойти в наступление. Президент США анонсировал, что собирается это обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Также мы писали, что Зеленский сегодня провел Ставку. В частности, на ней обсуждалась подготовка к встрече с президентом США.

владимир путин убийство Дональд Трамп Украина война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации