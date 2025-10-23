Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что Китай не заинтересован в победе Украины и поражении России в войне.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами в четверг, 23 октября.

Реклама

Читайте также:

Зеленский высказался о позиции Китая

Украинский лидер сообщил, что Китай помогает России. По его словам, Пекин не заинтересован в единстве Европы и Штатов, а также слабой позиции России.

Напомним, лидер США Дональд Трамп хочет создать "фонд победы" для Украины, который будут финансировать за счет новых пошлин для Китая.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал усилить санкционное давление на Китай.