Глава МИД Эстонии призвал усилить давление на Китай из-за поддержки России

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал усилить давление санкций на Китай, который продолжает поддерживать Россию. Он подчеркнул, что поддержка со стороны Пекина позволяет продолжать войну в Украине и несет угрозу европейским странам.

Об этом глава МИД Эстонии заявил в интервью изданию Bild.

Глава МИД Эстонии отметил важность давления на Китай

По словам министра, Китай играет ключевую роль в поддержке российской экономики, что позволяет Кремлю продолжать войну.

"Китай, безусловно, помогает России вести войну, по крайней мере в экономическом плане. Китай имеет тысячелетний план, очень стратегический взгляд и, я думаю, сейчас фактически является хозяином России. Россия выполняет за них грязную работу", — отметил Цахкна.

Он отметил, что агрессия РФ заставляет Европу тратить значительные ресурсы на оборону, поэтому континент должен действовать сплоченно.

"Китай также нуждается в Европе... Но мы разделены, и Китай может играть с Европой на уровне отдельных государств", — отметил министр.

Цахкна призвал европейских партнеров совместно донести до Пекина, что поддержка российской агрессии вредит отношениям с Европой. Он также объяснил, почему Эстония активно поддерживает Украину, вспомнив собственный опыт советской оккупации.

"Во время 50-летней советской оккупации мы потеряли каждого пятого гражданина. Если Путин сможет объявить победу, он продолжит. И речь идет не только об Украине", — подчеркнул министр.

Цахкна напомнил, что президент РФ еще в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности открыто заявил о стремлении восстановить Советский Союз, но Европа не восприняла эти слова всерьез.

"Мы не можем сотрудничать с ним, ведь Путин использует нас только как инструмент давления для своих дальнейших шагов. То же касается и отношения в Европе в целом: сотрудничество на экономическом уровне с ним является ошибкой. Именно так действовал Сталин — он тесно сотрудничал с Европой, прежде чем началась открытая агрессия и оккупация", — подчеркнул он.

Глава МИД Эстонии также отметил, что НАТО остается единым, но многие члены Альянса до сих пор действуют медленно в вопросе увеличения оборонных инвестиций.

"Эстония со следующего года будет тратить на оборону 5,34% своего бюджета. Мы должны говорить с Путиным именно на том языке, который он понимает... он боится нашей реальной силы", — подытожил Цахкна.

