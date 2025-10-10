Нападение России на страны Балтии — готовится массовая эвакуация

Учения по эвакуации в Литве. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Латвия, Литва и Эстония разрабатывают план действий на случай для массовой эвакуации в случае нападения России. Балтийские государства уже неоднократно предупреждали НАТО об угрозах со стороны РФ.

Об этом сообщает Reuters.

Эвакуация из стран Балтии

Издание пишет, что Латвия, Литва и Эстония обеспокоены из-за роста военных расходов России с 2022 года. Поэтому страны готовятся к массовой эвакуации в случае угроз и нападения РФ.

Балтийские государства неоднократно предупреждали союзников НАТО о рисках со стороны РФ, в частности, о российских кибератаках и дезинформационных кампаниях до недавних нарушений воздушного пространства истребителями и беспилотниками.

В то же время Москва заявляет, что она не намерена нападать на НАТО, но страны Балтии значительно увеличивают оборонные бюджеты после начала полномасштабной войны в Украине.

Руководитель пожарной службы Литвы, который участвует в планировании гражданской защиты, заявил, что угрозы со стороны РФ могут быть разными.

"Возможно, мы увидим мощную армию вдоль границ Балтии с очевидной целью захватить все три страны за три дня-недели", — предположил он.

В то же время местные СМИ обсуждают такие сценарии, как саботаж коммуникаций или транспортных сообщений, фейковые новости или гражданские беспорядки среди русскоязычных меньшинств.

Известно, что на этой неделе в Вильнюсе состоялись учения по эвакуации, но в реальных планах речь идет о сотнях тысяч эвакуированных людей. В зоне особого внимания находится около 400 тысяч человек, которые живут в пределах 40 километров от российской или белорусской границы.

Так, до 300 тысяч человек планируют разместить в школах, университетах, церквях и спортивных аренах в литовском городе Каунасе. А в Вильнюсе уже определены пункты сбора, маршруты эвакуации, склады с необходимыми запасами и транспортные средства.

Напомним, 6 октября еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что в Кремле обсуждают нападение на НАТО. Немецкая разведка имеет соответствующие доказательства.

В то же время в ISW сообщили, что Кремль формирует информационное поле для возможной войны с НАТО. Аналитики считают, что это начальный этап подготовки к конфликту с Альянсом.