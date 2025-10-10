Відео
Головна Новини дня Загроза з боку Росії — країни Балтії планують масову евакуацію

Загроза з боку Росії — країни Балтії планують масову евакуацію

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 13:43
Напад Росії на країни Балтії — готується масова евакуація
Навчання з евакуації у Литві. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Латвія, Литва та Естонія розробляють план дій на випадок для масової евакуації у разі нападу Росії. Балтійські держави вже неодноразово попереджали НАТО про загрози з боку РФ.

Про це повідомляє Reuters

Читайте також:

Евакуація з країн Балтії

Видання пише, що Латвія, Литва і Естонія занепокоєні через зростання військових витрат Росії з 2022 року. Через це країни готуються до масової евакуації у разі загроз та нападу РФ. 

Балтійські держави неодноразово попереджали союзників НАТО про ризики з боку РФ, зокрема, про російські кібератаки і дезінформаційні кампанії до нещодавніх порушень повітряного простору винищувачами та безпілотниками. 

Водночас Москва заявляє, що вона не має намірів нападати на НАТО, але країни Балтії значно збільшують оборонні бюджети після початку повномасштабної війни в Україні. 

Керівник пожежної служби Литви, який бере участь у плануванні цивільного захисту, заявив, що загрози з боку РФ можуть бути різними. 

"Можливо, ми побачимо могутню армію вздовж кордонів Балтії з очевидною метою захопити всі три країни за три дні-тиждень", — припустив він.

Водночас місцеві ЗМІ обговорюють такі сценарії, як саботаж комунікацій або транспортних сполучень, фейкові новини або громадянські заворушення серед російськомовних меншин. 

Відомо, що цього тижня у Вільнюсі відбулися навчання з евакуації, але у реальних планах йдеться про сотні тисяч евакуйованих людей. В зоні особливої уваги перебуває близько 400 тисяч осіб, які живуть в межах 40 кілометрів від російського чи білоруського кордону. 

Так, до 300 тисяч осіб планують розмістити у школах, університетах, церквах та спортивних аренах у литовському місті Каунасі. А у Вільнюсі вже визначено пункти збору, маршрути евакуації, склади з необхідними запасами та транспортні засоби.

Нагадаємо, 6 жовтня єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що у Кремлі обговорюють напад на НАТО. Німецька розвідка має відповідні докази. 

Водночас в ISW повідомили, що Кремль формує інформаційне поле для можливої війни з НАТО. Аналітики вважають, що це початковий етап підготовки до конфлікту з Альянсом. 

Литва Естонія напад евакуація Латвія Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
