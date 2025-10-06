Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Кремлі обговорюють напад на НАТО — деталі від єврокомісара

У Кремлі обговорюють напад на НАТО — деталі від єврокомісара

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 17:38
Третя світова війна — Кремль обговорює напад на НАТО
Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс. Фото: REUTERS

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що у Кремлі обговорюють напад на НАТО. Відповідні докази має німецька розвідка.

Про це Андрюс Кубілюс повідомив в інтерв’ю польській газеті Wyborcza.

Реклама
Читайте також:

Росія готує напад на НАТО?

За словами Кубілюса, німецька розвідка стверджує що має відповідні докази обговорень Росії про напад на НАТО. Водночас невідомо, чи дійсно російське керівництво готується до нападу, чи обмежується лише обговореннями.

Єврокомісар додав, що хоча російська армія і застрягла в Україні, вона здатна відкрити новий фронт — мовляв, росіяни змогли адаптуватися до нового способу ведення бойових дій і, попри гігантські втрати, здатні виробляти зброю, боєприпаси та військову техніку у великих масштабах. 

Нагадаємо, раніше французький генерал закликав готуватись до війни. За його словами, Франція збільшує витрати на армію і готує операторів дронів.

Водночас Кіт Келлог заявляв, що Путін не здатний перемогти НАТО. На його думку, через втрати в Україні, Росія не здатна протистояти західним арміям. 

НАТО напад війна в Україні війна Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації