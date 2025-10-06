Третя світова війна — Кремль обговорює напад на НАТО

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс. Фото: REUTERS

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що у Кремлі обговорюють напад на НАТО. Відповідні докази має німецька розвідка.

Про це Андрюс Кубілюс повідомив в інтерв’ю польській газеті Wyborcza.

Реклама

Читайте також:

Росія готує напад на НАТО?

За словами Кубілюса, німецька розвідка стверджує що має відповідні докази обговорень Росії про напад на НАТО. Водночас невідомо, чи дійсно російське керівництво готується до нападу, чи обмежується лише обговореннями.

Єврокомісар додав, що хоча російська армія і застрягла в Україні, вона здатна відкрити новий фронт — мовляв, росіяни змогли адаптуватися до нового способу ведення бойових дій і, попри гігантські втрати, здатні виробляти зброю, боєприпаси та військову техніку у великих масштабах.

Нагадаємо, раніше французький генерал закликав готуватись до війни. За його словами, Франція збільшує витрати на армію і готує операторів дронів.

Водночас Кіт Келлог заявляв, що Путін не здатний перемогти НАТО. На його думку, через втрати в Україні, Росія не здатна протистояти західним арміям.