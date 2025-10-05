Генерал П'єр Шиль вважає, що війна може початись в будь-який момент і нагадав, що Франція посилила витрати на армію та оборону

Командувач сухопутних військ Франції П'єр Шиль. Фото: SIPA

Командувач сухопутних військ Франції П'єр Шиль закликав готуватися до вступу у війну найближчим часом. Він оголосив, що Франція значно збільшує витрати на армію і готує операторів дронів.

Про це наголошується у статті Valeurs actuelles.

Як Франція готується до можливої війни

За словами Шиля, Франції та Заходу в цілому потрібно бути готовим до вступу в бойові дії у найближчий час. У матеріалі зазначено, що на російсько-білоруські навчання "Захід-2025", що відбулися у вересні, Париж відповість участю у навчаннях НАТО Dacian Fall. Вони заплановані в Румунії та Болгарії на 20 жовтня — 13 листопада.

У навчаннях братимуть участь військові із десяти країн. Франція розгорне на навчаннях повну бронетанкову бригаду у складі 2,4 тис. осіб. Усього братиме участь у навчаннях близько 5 тис. військових.

Генерал нагадав, що Франція наступного року планує збільшити асигнування з бюджету на військові цілі на 3,3 мільярда євро. Країна зміцнюватиме підрозділи із комплексами ППО, реактивними системами залпового вогню та дронами.

За словами Шиля, потрібно запровадити інновації "згори до низу сухопутних військ". Тому ведеться робота з підготовки операторів дронів, навчання випуску таких апаратів, у тому числі із застосуванням 3D-принтерів тощо.

Раніше повідомлялось, що Франція хоче побудувати новий "ядерний" авіаносець. Він буде оснащений електромагнітними катапультами, щоб одночасно запускати та евакуювати літаки.

А ще ми повідомляли про несподівану заяву сербського президента Вучича. Він спрогнозував невдовзі можливу війну, адже "всі до неї готуються".