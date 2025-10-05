Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Війна буде дуже скоро — французький генерал закликав готуватись

Війна буде дуже скоро — французький генерал закликав готуватись

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 06:54
Генерал П'єр Шиль вважає, що війна може початись в будь-який момент і нагадав, що Франція посилила витрати на армію та оборону
Командувач сухопутних військ Франції П'єр Шиль. Фото: SIPA

Командувач сухопутних військ Франції П'єр Шиль закликав готуватися до вступу у війну найближчим часом. Він оголосив, що Франція значно збільшує витрати на армію і готує операторів дронів.

Про це наголошується у статті Valeurs actuelles.

Реклама
Читайте також:

Як Франція готується до можливої війни

За словами Шиля, Франції та Заходу в цілому потрібно бути готовим до вступу в бойові дії у найближчий час. У матеріалі зазначено, що на російсько-білоруські навчання "Захід-2025", що відбулися у вересні, Париж відповість участю у навчаннях НАТО Dacian Fall. Вони заплановані в Румунії та Болгарії на 20 жовтня — 13 листопада.

У навчаннях братимуть участь військові із десяти країн. Франція розгорне на навчаннях повну бронетанкову бригаду у складі 2,4 тис. осіб. Усього братиме участь у навчаннях близько 5 тис. військових.

Генерал нагадав, що Франція наступного року планує збільшити асигнування з бюджету на військові цілі на 3,3 мільярда євро. Країна зміцнюватиме підрозділи із комплексами ППО, реактивними системами залпового вогню та дронами.

За словами Шиля, потрібно запровадити інновації "згори до низу сухопутних військ". Тому ведеться робота з підготовки операторів дронів, навчання випуску таких апаратів, у тому числі із застосуванням 3D-принтерів тощо.

Раніше повідомлялось, що Франція хоче побудувати новий "ядерний" авіаносець. Він буде оснащений електромагнітними катапультами, щоб одночасно запускати та евакуювати літаки.

А ще ми повідомляли про несподівану заяву сербського президента Вучича. Він спрогнозував невдовзі можливу війну, адже "всі до неї готуються".

Франція НАТО армія дрони війна
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації