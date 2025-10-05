Вучич зробив прогноз, що всі готуються до війни і говорити про щось інше дуже важко, адже

Президент Сербії Александар Вучич. Фото: Reuters

Президент Сербії Александар Вучич дуже стурбований зростанням воєнної напруги у світі. Він зробив незвичайний прогноз про те, що "всі готуються до війни".

Про таку заяву Вучича інформують Новини.LIVE.

Що конкретно заявив президент Сербії про війну

Вучич в коментарі журналістам зазначив, що сучасні міжнародні відносини характеризуються інтенсивними військовими приготуваннями, причому "питання лише полягає в тому, на який бік стане кожна країна".

Вучич висловив бажання уникнути воєнних зіткнень та конфліктів, але визнав, що нинішні геополітичні тенденції свідчать про протилежне.

"Ми б хотіли уникнути воєн, ми б хотіли уникнути конфліктів, але боюся, що ніхто більше нікого не хоче чути чи слухати. Всі справді серйозно готуються до воєн, і буде нелегко взагалі говорити про якісь інші теми", — зазначив сербський президент.

Вучич підкреслив важливість діалогу та дипломатичних зусиль для запобігання ескалації ситуації, однак висловив сумнів щодо ефективності таких заходів у нинішньому міжнародному контексті.

Раніше повідомлялось, що Вучич не вважає, що зрадив РФ підписавши спільну декларацію, яка засуджує агресію Росії, закликає до посилення санкцій проти РФ і підтримує вступ України до НАТО. Каже, що на нього ніхто не тиснув.

Також президент Сербії заявив про готовність підтримати Україну у відновленні, зокрема, взяти участь у відбудові одного-двох міст або невеликого регіону.