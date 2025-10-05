Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Треба обрати бік, адже всі готуються до війни — заява Вучича

Треба обрати бік, адже всі готуються до війни — заява Вучича

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 06:09
Вучич зробив прогноз, що всі готуються до війни і говорити про щось інше дуже важко, адже
Президент Сербії Александар Вучич. Фото: Reuters

Президент Сербії Александар Вучич дуже стурбований зростанням воєнної напруги у світі. Він зробив незвичайний прогноз про те, що "всі готуються до війни".

Про таку заяву Вучича інформують Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Що конкретно заявив президент Сербії про війну

Вучич в коментарі журналістам зазначив, що сучасні міжнародні відносини характеризуються інтенсивними військовими приготуваннями, причому "питання лише полягає в тому, на який бік стане кожна країна".

Вучич висловив бажання уникнути воєнних зіткнень та конфліктів, але визнав, що нинішні геополітичні тенденції свідчать про протилежне.

"Ми б хотіли уникнути воєн, ми б хотіли уникнути конфліктів, але боюся, що ніхто більше нікого не хоче чути чи слухати. Всі справді серйозно готуються до воєн, і буде нелегко взагалі говорити про якісь інші теми", — зазначив сербський президент.

Вучич підкреслив важливість діалогу та дипломатичних зусиль для запобігання ескалації ситуації, однак висловив сумнів щодо ефективності таких заходів у нинішньому міжнародному контексті.

Раніше повідомлялось, що Вучич не вважає, що зрадив РФ підписавши спільну декларацію, яка засуджує агресію Росії, закликає до посилення санкцій проти РФ і підтримує вступ України до НАТО. Каже, що на нього ніхто не тиснув.

Також президент Сербії заявив про готовність підтримати Україну у відновленні, зокрема, взяти участь у відбудові одного-двох міст або невеликого регіону.

Сербія політики війна Александар Вучич дипломатія
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації