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Вучич заявив, що не "зрадив Росію" — заява президента Сербії

12 червня 2025 11:50
Анастасія Постоєнко - Редактор
Вучич не підписав декларацію в Одесі, але обіцяє допомогу Україні
Президент Сербії Александр Вучич та Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Під час свого першого візиту до України від початку повномасштабного вторгнення президент Сербії Александар Вучич виступив на саміті Україна — Південно-Східна Європа в Одесі. Він відмовився підписувати спільну декларацію, яка засуджує агресію Росії, закликає до посилення санкцій проти РФ і підтримує вступ України до НАТО.

Про це Александр Вучич заявив під час спілкування з журналістами. 

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У розмові з журналістами 11 червня Вучич пояснив своє рішення тим, що документ передбачав посилення санкційного тиску, а він "не зрадив Росію". При цьому президент Сербії підкреслив, що на нього "ніхто надмірно не тиснув" із цього приводу.

Вучич також висловив гордість за політику своєї країни, наголосивши на "автономії та незалежності" Сербії. Він додав, що Белград і надалі дотримуватиметься власного курсу, зберігаючи дистанцію від рішень, які, на думку сербської влади, можуть суперечити національним інтересам.

У заяві для ЗМІ Вучич також подякував українському лідеру Володимиру Зеленському за повагу до територіальної цілісності Сербії — у тому числі за те, що на саміті в Одесі не було представників Косова, незалежність якого Сербія не визнає. Україна, як і раніше, також не визнає Косово.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прокоментував підсумки зустрічі з Александром Вучичем та назвав напрямки, де країни співпрацюватимуть. 

Також президент Сербії заявив про готовність підтримати Україну у відновленні, зокрема, взяти участь у відбудові одного-двох міст або невеликого регіону.

Володимир Зеленський Сербія війна в Україні Александар Вучич Росія
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