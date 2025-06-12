Володимир Зеленський зустрівся з Александром Вучичем — що обговорили

Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) та президент Сербії Александр Вучич. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Сербії Александром Вучичем в Одесі в середу, 11 червня. У форматі тет-а-тет лідери порушили питання євроінтеграції країн та подальшої співпраці.

Про це повідомляє Офіс Президента.

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I spoke with Serbia’s President @avucic. I am grateful for his participation in the Ukraine – Southeast Europe Summit and for the assistance to Ukraine. This is the President’s first visit to Ukraine, and it is truly important to be here in Ukraine and witness the war firsthand.… pic.twitter.com/zPgoRcDnER — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 11, 2025

Зустріч Зеленського й Вучича

Український президент подякував лідеру Сербії за участь у саміті Україна — Південно-Східна Європа, який відбувся в Одесі 11 червня. Також Зеленський висловив слова вдячності за фінансову та гуманітарну допомогу, зокрема — у сфері енергетики, і за готовність відбудувати кілька українських населених пунктів.

Президент Сербії Александр Вучич та президент України Володимир Зеленський. Фото: x.com/ZelenskyyUa

"Александр Вучич запевнив у твердій підтримці суверенітету й територіальної цілісності України з боку Сербії", — зазначили в ОП.

Також сторони обговорили шлях країн до членства в Євросоюзі та двосторонню співпрацю. Своєю чергою Зеленський запросив Сербію взяти участь у міжнародній Конференції з питань відновлення України, що запланована 10–11 липня в Римі.

"Це перший візит Президента (Сербії. — Ред.) до України, і справді важливо бути тут, в Україні, та на власні очі побачити війну", — написав Зеленський у соцмережі Х.

Президенти України та Сербії Володимир Зеленський і Александр Вучич. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Нагадаємо, що президент України в середу, 11 червня, зустрівся з низкою європейських лідерів у рамках саміту в Одесі. Так, відбулась перша тристороння зустріч на рівні лідерів Молдови, Румунії та України. Сторони погодилися тісно співпрацювати й надалі.

Також Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Болгарії. Зокрема, йшлося про безпеку в Чорноморському регіоні.

Додамо, що глава держави мав бесіди з очільниками урядів Греції та Хорватії. Зеленський подякував їм за допомогу й підтримку та домовився про подальшу двосторонню співпрацю.