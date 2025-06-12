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Запевнив у підтримці — Зеленський поговорив тет-а-тет з Вучичем

12 червня 2025 00:49
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Володимир Зеленський зустрівся з Александром Вучичем — що обговорили
Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) та президент Сербії Александр Вучич. Фото: ОП
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Сербії Александром Вучичем в Одесі в середу, 11 червня. У форматі тет-а-тет лідери порушили питання євроінтеграції країн та подальшої співпраці.

Про це повідомляє Офіс Президента.

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Зустріч Зеленського й Вучича

Український президент подякував лідеру Сербії за участь у саміті Україна — Південно-Східна Європа, який відбувся в Одесі 11 червня. Також Зеленський висловив слова вдячності за фінансову та гуманітарну допомогу, зокрема — у сфері енергетики, і за готовність відбудувати кілька українських населених пунктів.

Про що Зеленський говорив із Вучичем
Президент Сербії Александр Вучич та президент України Володимир Зеленський. Фото: x.com/ZelenskyyUa

"Александр Вучич запевнив у твердій підтримці суверенітету й територіальної цілісності України з боку Сербії", — зазначили в ОП.

Також сторони обговорили шлях країн до членства в Євросоюзі та двосторонню співпрацю. Своєю чергою Зеленський запросив Сербію взяти участь у міжнародній Конференції з питань відновлення України, що запланована 10–11 липня в Римі.

"Це перший візит Президента (Сербії. — Ред.) до України, і справді важливо бути тут, в Україні, та на власні очі побачити війну", — написав Зеленський у соцмережі Х.

Зустріч Зеленського й Вучича
Президенти України та Сербії Володимир Зеленський і Александр Вучич. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Нагадаємо, що президент України в середу, 11 червня, зустрівся з низкою європейських лідерів у рамках саміту в Одесі. Так, відбулась перша тристороння зустріч на рівні лідерів Молдови, Румунії та України. Сторони погодилися тісно співпрацювати й надалі.

Також Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Болгарії. Зокрема, йшлося про безпеку в Чорноморському регіоні.

Додамо, що глава держави мав бесіди з очільниками урядів Греції та Хорватії. Зеленський подякував їм за допомогу й підтримку та домовився про подальшу двосторонню співпрацю.

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