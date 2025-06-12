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Заверил в поддержке — Зеленский поговорил тет-а-тет с Вучичем

12 июня 2025 00:49
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Владимир Зеленский встретился с Александром Вучичем — что обсудили
Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и президент Сербии Александр Вучич. Фото: ОП
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Сербии Александром Вучичем в Одессе в среду, 11 июня. В формате тет-а-тет лидеры подняли вопросы евроинтеграции стран и дальнейшего сотрудничества.

Об этом сообщает Офис Президента.

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Встреча Зеленского и Вучича

Украинский президент поблагодарил лидера Сербии за участие в саммите Украина — Юго-Восточная Европа, который состоялся в Одессе 11 июня. Также Зеленский выразил слова благодарности за финансовую и гуманитарную помощь, в частности — в сфере энергетики, и за готовность отстроить несколько украинских населенных пунктов.

Про що Зеленський говорив із Вучичем
Президент Сербии Александр Вучич и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: x.com/ZelenskyyUa

"Александр Вучич заверил в твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Сербии", — отметили в ОП.

Также стороны обсудили путь стран к членству в Евросоюзе и двустороннее сотрудничество. В свою очередь Зеленский пригласил Сербию принять участие в международной Конференции по вопросам восстановления Украины, которая запланирована 10-11 июля в Риме.

"Это первый визит Президента (Сербии. — Ред.) в Украину, и действительно важно быть здесь, в Украине, и воочию увидеть войну", — написал Зеленский в соцсети Х.

Зустріч Зеленського й Вучича
Президенты Украины и Сербии Владимир Зеленский и Александр Вучич. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Напомним, что президент Украины в среду, 11 июня, встретился с рядом европейских лидеров в рамках саммита в Одессе. Так, состоялась первая трехсторонняя встреча на уровне лидеров Молдовы, Румынии и Украины. Стороны согласились тесно сотрудничать и в дальнейшем.

Также Зеленский пообщался с премьер-министром Болгарии. В частности, речь шла о безопасности в Черноморском регионе.

Добавим, что глава государства имел беседы с главами правительств Греции и Хорватии. Зеленский поблагодарил их за помощь и поддержку и договорился о дальнейшем двустороннем сотрудничестве.

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