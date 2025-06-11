Володимир Зеленський зустрівся з Маєю Санду та Нікушором Даном — головні тези

Президенти Румунії, Молдови та України (зліва направо) Нікушор Дан, Майя Санду й Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідерами Румунії та Молдови Нікушором Даном та Маєю Санду в середу, 11 червня. В рамках саміту Україна-Південно-Східна Європа в Одесі політики поспілкувалися на тему безпеки та протидії загрозам з боку Росії.

Про це повідомляє Офіс Президента.

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Тристороння зустріч України з Румунією та Молдовою

Зазначається, що це перша зустріч країн у тристоронньому форматі, яка має в перспективі поглибити безпекову, енергетичну та економічну співпрацю. Також Україна запропонувала постійно контактувати в такому форматі на рівні глав МЗС.

"Головні теми обговорення — регіональна безпека, протидія гібридним загрозам та кібербезпека, енергетична безпека, транскордонне співробітництво, логістична сполученість, військово-технічна співпраця та європейська інтеграція. Особливу увагу приділили підтримці Молдови, адже від безпеки цієї країни залежить стабільність у регіоні", — уточнили в ОП.

Зустріч лідерів України, Румунії й Молдови. Фото: ОП

Сторони порушили питання посилення санкцій проти РФ, а також обговорили спільні дії, які змусять її до миру. Особливу увагу приділили темі протидії російським гібридним загрозам та кібератакам.

Обговорили й підтримку спільного руху України та Молдови до ЄС. Президент Зеленський наголосив, що країни "рухаються цим шляхом разом, і нікому не можна дозволити розділити їх в переговорному процесі".

"Серед інших важливих тем зустрічі – інфраструктурні проєкти, зокрема будівництво автодороги, яка з’єднає Україну, Молдову та Румунію, а також розвиток залізничної інфраструктури", — додали в ОП.

Нагадаємо, що український президент зустрівся й із прем'єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим. Ключовим питанням бесіди було — безпека на Чорному морі.

Також Зеленський поспілкувався з прем'єрами Греції та Хорватії Кіріакосом Міцотакісом й Андреєм Пленковичем. Говорили не лише про наближення миру, а й про тиск на РФ.