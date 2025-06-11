Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
ИндустрииЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирЭксклюзивХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow Давление на РФ — Зеленский говорил с лидерами Молдовы и Румынии arrow

Давление на РФ — Зеленский говорил с лидерами Молдовы и Румынии

11 июня 2025 23:43
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Владимир Зеленский встретился с Майей Санду и Никушором Даном — главные тезисы
Президенты Румынии, Молдовы и Украины (слева направо) Никушор Дан, Майя Санду и Владимир Зеленский. Фото: ОП
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами Румынии и Молдовы Никушором Даном и Майей Санду в среду, 11 июня. В рамках саммита Украина-Юго-Восточная Европа в Одессе политики пообщались на тему безопасности и противодействия угрозам со стороны России.

Об этом сообщает Офис Президента.

Реклама
Читайте также:

Трехсторонняя встреча Украины с Румынией и Молдовой

Отмечается, что это первая встреча стран в трехстороннем формате, которая должна в перспективе углубить безопасность, энергетическое и экономическое сотрудничество. Также Украина предложила постоянно контактировать в таком формате на уровне глав МИД.

"Главные темы обсуждения — региональная безопасность, противодействие гибридным угрозам и кибербезопасность, энергетическая безопасность, трансграничное сотрудничество, логистическая сопряженность, военно-техническое сотрудничество и европейская интеграция. Особое внимание уделили поддержке Молдовы, ведь от безопасности этой страны зависит стабильность в регионе", — уточнили в ОП.

Хто взяв участь у саміті в Одесі 11 червня
Встреча лидеров Украины, Румынии и Молдовы. Фото: ОП

Стороны подняли вопрос усиления санкций против РФ, а также обсудили совместные действия, которые заставят ее к миру. Особое внимание уделили теме противодействия российским гибридным угрозам и кибератакам.

Обсудили и поддержку совместного движения Украины и Молдовы в ЕС. Президент Зеленский подчеркнул, что страны "движутся по этому пути вместе, и никому нельзя позволить разделить их в переговорном процессе".

"Среди других важных тем встречи — инфраструктурные проекты, в частности строительство автодороги, которая соединит Украину, Молдову и Румынию, а также развитие железнодорожной инфраструктуры", — добавили в ОП.

Напомним, что украинский президент встретился и с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым. Ключевым вопросом беседы было — безопасность на Черном море.

Также Зеленский пообщался с премьерами Греции и Хорватии Кириакосом Мицотакисом и Андреем Пленковичем. Говорили не только о приближении мира, но и о давлении на РФ.

Владимир Зеленский Одесса саммит Майя Санду встреча Никушор Дан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации