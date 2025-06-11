Владимир Зеленский встретился с Майей Санду и Никушором Даном — главные тезисы

Президенты Румынии, Молдовы и Украины (слева направо) Никушор Дан, Майя Санду и Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами Румынии и Молдовы Никушором Даном и Майей Санду в среду, 11 июня. В рамках саммита Украина-Юго-Восточная Европа в Одессе политики пообщались на тему безопасности и противодействия угрозам со стороны России.

Об этом сообщает Офис Президента.

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Отмечается, что это первая встреча стран в трехстороннем формате, которая должна в перспективе углубить безопасность, энергетическое и экономическое сотрудничество. Также Украина предложила постоянно контактировать в таком формате на уровне глав МИД.

"Главные темы обсуждения — региональная безопасность, противодействие гибридным угрозам и кибербезопасность, энергетическая безопасность, трансграничное сотрудничество, логистическая сопряженность, военно-техническое сотрудничество и европейская интеграция. Особое внимание уделили поддержке Молдовы, ведь от безопасности этой страны зависит стабильность в регионе", — уточнили в ОП.

Встреча лидеров Украины, Румынии и Молдовы. Фото: ОП

Стороны подняли вопрос усиления санкций против РФ, а также обсудили совместные действия, которые заставят ее к миру. Особое внимание уделили теме противодействия российским гибридным угрозам и кибератакам.

Обсудили и поддержку совместного движения Украины и Молдовы в ЕС. Президент Зеленский подчеркнул, что страны "движутся по этому пути вместе, и никому нельзя позволить разделить их в переговорном процессе".

"Среди других важных тем встречи — инфраструктурные проекты, в частности строительство автодороги, которая соединит Украину, Молдову и Румынию, а также развитие железнодорожной инфраструктуры", — добавили в ОП.

Напомним, что украинский президент встретился и с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым. Ключевым вопросом беседы было — безопасность на Черном море.

Также Зеленский пообщался с премьерами Греции и Хорватии Кириакосом Мицотакисом и Андреем Пленковичем. Говорили не только о приближении мира, но и о давлении на РФ.