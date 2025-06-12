Вучич не подписал декларацию в Одессе, но обещает помощь Украине

Президент Сербии Александр Вучич и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Во время своего первого визита в Украину с начала полномасштабного вторжения президент Сербии Александар Вучич выступил на саммите Украина — Юго-Восточная Европа в Одессе. Он отказался подписывать совместную декларацию, которая осуждает агрессию России, призывает к усилению санкций против РФ и поддерживает вступление Украины в НАТО.

Об этом Александр Вучич заявил во время общения с журналистами.

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Вучич заявил, что не предал Россию

В разговоре с журналистами 11 июня Вучич объяснил свое решение тем, что документ предусматривал усиление санкционного давления, а он "не предал Россию". При этом президент Сербии подчеркнул, что на него "никто чрезмерно не давил" по этому поводу.

Вучич также выразил гордость за политику своей страны, подчеркнув "автономию и независимость" Сербии. Он добавил, что Белград и в дальнейшем будет придерживаться собственного курса, сохраняя дистанцию от решений, которые, по мнению сербских властей, могут противоречить национальным интересам.

В заявлении для СМИ Вучич также поблагодарил украинского лидера Владимира Зеленского за уважение к территориальной целостности Сербии — в том числе за то, что на саммите в Одессе не было представителей Косово, независимость которого Сербия не признает. Украина по-прежнему также не признает Косово.

Напомним, Владимир Зеленский прокомментировал итоги встречи с Александром Вучичем и назвал направления, где страны будут сотрудничать.

Также президент Сербии заявил о готовности поддержать Украину в восстановлении, в частности, принять участие в восстановлении одного-двух городов или небольшого региона.