Надо выбрать сторону, ведь все готовятся к войне — мнение Вучича

Надо выбрать сторону, ведь все готовятся к войне — мнение Вучича

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 06:09
Вучич сделал прогноз, что все готовятся к войне и говорить о чем-то другом очень трудно, ведь
Президент Сербии Александар Вучич. Фото: Reuters

Президент Сербии Александар Вучич очень обеспокоен ростом военного напряжения в мире. Он сделал необычный прогноз о том, что "все готовятся к войне".

О таком заявлении Вучича информируют Новини.LIVE.

Читайте также:

Что конкретно заявил президент Сербии о войне

Вучич в комментарии журналистам отметил, что современные международные отношения характеризуются интенсивными военными приготовлениями, причем "вопрос лишь заключается в том, на какую сторону станет каждая страна".

Вучич выразил желание избежать военных столкновений и конфликтов, но признал, что нынешние геополитические тенденции свидетельствуют об обратном.

"Мы бы хотели избежать войн, мы бы хотели избежать конфликтов, но боюсь, что никто больше никого не хочет слышать или слушать. Все действительно серьезно готовятся к войнам, и будет нелегко вообще говорить о каких-то других темах", — отметил сербский президент.

Вучич подчеркнул важность диалога и дипломатических усилий для предотвращения эскалации ситуации, однако выразил сомнение в эффективности таких мер в нынешнем международном контексте.

Ранее сообщалось, что Вучич не считает, что предал РФ подписав совместную декларацию, которая осуждает агрессию России, призывает к усилению санкций против РФ и поддерживает вступление Украины в НАТО. Говорит, что на него никто не давил.

Также президент Сербии заявил о готовности поддержать Украину в восстановлении, в частности, принять участие в восстановлении одного-двух городов или небольшого региона.

Сербия политики Александар Вучич дипломатия
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
