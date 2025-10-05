Видео
Видео

Главная Новости дня Война будет очень скоро — французский генерал призвал готовиться

Война будет очень скоро — французский генерал призвал готовиться

Дата публикации 5 октября 2025 06:54
Генерал Пьер Шиль считает, что война может начаться в любой момент и напомнил, что Франция усилила расходы на армию и оборону
Командующий сухопутными войсками Франции Пьер Шиль. Фото: SIPA

Командующий сухопутными войсками Франции Пьер Шиль призвал готовиться к вступлению в войну в ближайшее время. Он объявил, что Франция значительно увеличивает расходы на армию и готовит операторов дронов.

Об этом говорится в статье Valeurs actuelles.

Читайте также:

Как Франция готовится к возможной войне

По словам Шиля, Франции и Западу в целом нужно быть готовым к вступлению в боевые действия даже в ближайшее время. В материале указано, что на российско-белорусские учения "Запад-2025", состоявшиеся в сентябре, Париж ответит участием в учениях НАТО Dacian Fall. Они запланированы в Румынии и Болгарии на 20 октября — 13 ноября.

В учениях будут участвовать военные из десяти стран. Франция развернет на учениях полную бронетанковую бригаду в составе 2,4 тыс. человек. Всего будет участвовать в учениях около 5 тыс. военных.

Генерал напомнил, что Франция в следующем году планирует увеличить ассигнования из бюджета на военные цели на 3,3 миллиарда евро. Страна будет укреплять подразделения с комплексами ПВО, реактивными системами залпового огня и дронами.

По словам Шиля, нужно ввести инновации "сверху донизу сухопутных войск". Поэтому ведется работа по подготовке операторов дронов, обучение выпуску таких аппаратов, в том числе с применением 3D-принтеров и тому подобное.

Ранее сообщалось, что Франция хочет построить новый "ядерный" авианосец. Он будет оснащен электромагнитными катапультами, чтобы одновременно запускать и эвакуировать самолеты.

А еще мы сообщали о неожиданном заявлении сербского президента Вучича. Он спрогнозировал вскоре возможную войну, ведь "все к ней готовятся".

Франция НАТО армия дроны
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
