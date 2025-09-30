Відео
Україна
Головна Новини дня Путін не здатний перемогти НАТО, — Келлог

Путін не здатний перемогти НАТО, — Келлог

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 23:02
У Кремля не вистачає сил для війни із Заходом — Келлог
Кіт Келлог. Фото: Los Angeles Times

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Росія не має жодних можливостей для перемоги над НАТО. Він наголосив, що після трьох років війни проти України Москва втратила значну частину військових ресурсів і не здатна протистояти західним арміям.

Про це Журналістка Галина Остаповець розповіла в ефірі Новини.LIVE у вівторок, 30 вересня.

Читайте також:

Келлог про перспективи Росії

Келлог зазначив, що російський диктатор Володимир Путін вичерпав значну частину своїх сил в Україні, і саме тому ідея перемоги над Заходом є нереальною. Він навів конкретний приклад співвідношення авіаційних сил, порівнявши кількість сучасних літаків НАТО та РФ. Американський посадовець підкреслив, що технологічна та чисельна перевага Заходу є очевидною.

"Вони не здатні перемогти після трьох років втрат. Наведу один військовий приклад. < ... > І я просто, ч**т забирай, підрахував винищувачі F-35 у європейців. Я взяв лише шість країн. Я нарахував чотириста F-35 п'ятого покоління, найкращих винищувачів, а росіяни можуть виставити лише сто", — наголосив Келлог. 

Келлог також акцентував, що ключ до завершення війни залишається у Кремля. Він нагадав, що президент США Дональд Трамп окреслив свою позицію щодо можливих переговорів. За словами спецпредставника, Москва має зрозуміти, що ініціатива залежить від неї.

"Тепер розрахунки на боці Путіна. Трамп чітко висловився щодо переговорів, і я віддаю йому належне за це. < ... > Але, як він сказав, для танго потрібні двоє", — додав Келлог. 

Нагадаємо, що спеціальний представник президента США Кіт Келлог на Варшавському безпековому форумі 30 вересня заявив, що кінцевою метою для всіх партнерів має бути завершення війни в Україні, а зараз важливо посилювати тиск на Росію.

Раніше ми також інформували, що Кіт Келлог на тому ж форумі 30 вересня повідомив про зняття санкцій США з білоруського авіаперевізника "Белавіа".

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
