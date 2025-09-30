Війна в Україні — Келлог зробив заяву про перемир'я

Спецпредставник президента США Кіт Келлог. Фото: Getty Images

Спеціальний представник президент США Кіт Келлог заявив, що кінцевою метою для усіх партнерів повинне бути закінчення війни в Україні. Зараз важливо тиснути на росіян.

Про це Кіт Келлог повідомив на Варшавському безпековому форуму 30 вересня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Як закінчити війну в Україні

Келлог наголосив, що усьому світу варто звернути увагу на збереження суверенітету України, на припинення війни та вбивства.

"Треба дивитися на це з точки зору українців і того, як вони хочуть зупинити цю війну", — сказав спецпредставник Трампа.

За його словами, треба досягти перемир'я чи миру, а зараз варто тиснути на росіян, щоб Путін ухвалив рішення. Також він відзначив незламність та мужність українців.

"Війна в Україні набагато масштабніша і довша, ніж багато хто припускав на початку. Її складність, людські втрати й тривалість нагадують події, які Європа не бачила з часів Другої світової війни. Зупинка війни — передусім гуманітарний пріоритет", — підкреслив Кіт Келлог.

Політик також нагадав, що Україна відбила спроби захопити ключові міста: Київ, Харків, Одесу, але, на жаль, частина територій залишається окупованою — зокрема Крим та значні частини Донбасу й півдня.

Нагадаємо, раніше Келлог повідомив, що війна в Україні перевищила мільйон втрат обох сторін. Це найбільший сухопутний конфлікт у Європі після Другої світової.

Крім того, він пояснив, яку позицію займає Трамп у війні в Україні. За його словами, президент хоче бути посередником.