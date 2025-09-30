Кіт Келлог зробив заяву про втрати сторін на війні в Україні

Спецпредставник президента США Кіт Келлог. Фото: Getty Images

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що нинішня війна Росії проти України є найбільшим сухопутним конфліктом у Європі після Другої світової. Він підкреслив, що це війна промислових потужностей, яка вже призвела до сотень тисяч загиблих і поранених.

Про це він сказав під час Варшавського безпекового форуму, як повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Кіт Келлог закликає до переговорів

Він наголосив, що США не постачають техніку Росії для війни проти України, а підтримують союзників і українські сили. Водночас дипломатичні переговори, за його словами, повинні враховувати баланс, аби врешті-решт досягти результату і припинити бойові дії.

Також він заявив про серйозні втрати з боку російських та українських військ, проте не деталізував походження таких даних.

"Ми хочемо зупинити найбільшу сухопутну війну в Європі з часів Другої світової. Це війна промислової потужності, де йдеться не про сотні чи тисячі. Ми говоримо про сотні тисяч загиблих. В Афганістані Росія втратила 18 тисяч. Ми пішли з В'єтнаму, втративши 65 тисяч. Зараз кількість загиблих і поранених з обох сторін перевищила мільйон. Вражаюче. Тому я вважаю, що ця війна має закінчитися", — сказав Кіт Келлог.

Нагадаємо, також Кіт Келлог заявив, що Європейський Союз здатен самостійно захистити свій повітряний простір без допомоги США завдяки фінансуванню постачання винищувачів.

