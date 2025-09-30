Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня НАТО може контролювати небо без США — Келлог

НАТО може контролювати небо без США — Келлог

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 11:54
В Росії учетверо менше літаків, ніж у Європи з F-35 — Келлог
Пілот винищувача F-35. Фото: REUTERS/Ricardo Arduengo

Європейські країни, які інвестували у програму F-35, невдовзі зможуть розраховувати на появу до 400 винищувачів п’ятого покоління. Для порівняння, Росія здатна виставити максимум близько 100 аналогічних літаків.

Про це заявив спеціальний представник президента США Кіт Келлог під час Варшавського безпекового форуму, повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама
Читайте також:

ЄС зможе захистити небо без допомоги США

Кіт Келлог підкреслив, що ця перевага означає можливість для європейських держав забезпечувати контроль у небі навіть без прямої участі американських ВПС. Він наголосив, що Альянс має бути впевненішим у власних можливостях, адже потенціал НАТО насправді дуже великий.

"Я можу назвати шість європейських країн, що вклалися в програму F-35. Ви зможете дуже скоро підняти в повітря 400 F-35. Максимум, на що здатні росіяни, це 100. Ви можете очистити небо F-35 без жодного американського винищувача", — повідомив Кіт Келлог.

Він також нагадав про передачу F-16 Україні та їхню ефективність у збитті безпілотників, наголосивши, що Альянс сильніший, ніж думає, і має вірити у власні спроможності.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ЗСУ передадуть додатково кілька літаків F-16 та французьких винищувачів Mirage. Також Україні планують вперше передати шведський винищувач Gripen. Додамо, що в липні цьогоріч Україна отримала мобільні комплекси для обслуговування літаків F-16.

Окрім того, в США схвалили дозвіл Україні бити по Росії углиб територій. 

Європейський союз США військова техніка літаки винищувач Кіт Келлог
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації