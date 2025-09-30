В Росії учетверо менше літаків, ніж у Європи з F-35 — Келлог

Пілот винищувача F-35. Фото: REUTERS/Ricardo Arduengo

Європейські країни, які інвестували у програму F-35, невдовзі зможуть розраховувати на появу до 400 винищувачів п’ятого покоління. Для порівняння, Росія здатна виставити максимум близько 100 аналогічних літаків.

Про це заявив спеціальний представник президента США Кіт Келлог під час Варшавського безпекового форуму, повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Кіт Келлог підкреслив, що ця перевага означає можливість для європейських держав забезпечувати контроль у небі навіть без прямої участі американських ВПС. Він наголосив, що Альянс має бути впевненішим у власних можливостях, адже потенціал НАТО насправді дуже великий.

"Я можу назвати шість європейських країн, що вклалися в програму F-35. Ви зможете дуже скоро підняти в повітря 400 F-35. Максимум, на що здатні росіяни, це 100. Ви можете очистити небо F-35 без жодного американського винищувача", — повідомив Кіт Келлог.

Він також нагадав про передачу F-16 Україні та їхню ефективність у збитті безпілотників, наголосивши, що Альянс сильніший, ніж думає, і має вірити у власні спроможності.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ЗСУ передадуть додатково кілька літаків F-16 та французьких винищувачів Mirage. Також Україні планують вперше передати шведський винищувач Gripen. Додамо, що в липні цьогоріч Україна отримала мобільні комплекси для обслуговування літаків F-16.

Окрім того, в США схвалили дозвіл Україні бити по Росії углиб територій.