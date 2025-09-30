Видео
Главная Новости дня НАТО может контролировать небо без США — Келлог

НАТО может контролировать небо без США — Келлог

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 11:54
У России в четыре раза меньше самолетов, чем у Европы с F-35 — Кэллог
Пилот истребителя F-35. Фото: REUTERS/Ricardo Arduengo

Европейские страны, которые инвестировали в программу F-35, вскоре смогут рассчитывать на появление до 400 истребителей пятого поколения. Для сравнения, Россия способна выставить максимум около 100 аналогичных самолетов.

Об этом заявил специальный представитель президента США Кит Келлог во время Варшавского форума по безопасности, сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

ЕС сможет защитить небо без помощи США

Кит Келлог подчеркнул, что это преимущество означает возможность для европейских государств обеспечивать контроль в небе даже без прямого участия американских ВВС. Он отметил, что Альянс должен быть уверенным в собственных возможностях, ведь потенциал НАТО на самом деле очень большой.

"Я могу назвать шесть европейских стран, которые вложились в программу F-35. Вы сможете очень скоро поднять в воздух 400 F-35. Максимум, на что способны россияне, это 100. Вы можете очистить небо F-35 без единого американского истребителя", — сообщил Кит Келлог.

Он также напомнил о передаче F-16 Украине и их эффективности в сбивании беспилотников, подчеркнув, что Альянс сильнее, чем думает, и должен верить в собственные возможности.

Напомним, недавно стало известно, что ВСУ передадут дополнительно несколько самолетов F-16 и французских истребителей Mirage. Также Украине планируют впервые передать шведский истребитель Gripen. Добавим, что в июле этого года Украина получила мобильные комплексы для обслуживания самолетов F-16.

Кроме того, в США одобрили разрешение Украине бить по России вглубь территорий.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
