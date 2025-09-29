Келлог заявил, что США не против ударов вглубь РФ

Специальный представитель США Кит Келлог Фото: Getty Images

Специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп не против, чтобы Украина наносила удары вглубь территории России. Однако иногда Пентагон не предоставляет Украине полномочий для их осуществления.

Об этом Кит Келлог сказал в интервью Fox News.

Келлог о разрешении на дальнобойные удары по РФ

По словам Келлога, Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по России. Он отметил, что это решение также поддерживают представители администрации Трампа.

На вопрос, считает ли Трамп, что Украина может наносить удары по России дальнобойным оружием, Келлог ответил, что это было санкционировано главой Белого дома.

"Я думаю, что, прочитав то, что он сказал, а также то, что сказали вице-президент Вэнс и секретарь Рубио, ответ — да. Используйте возможность наносить удары с большого расстояния. Не существует таких вещей, как святилища", — сказал Келлог.

В то же время он отметил, что иногда Пентагон не давал Украине разрешения на осуществление дальнобойных ударов по России.

Напомним, что недавно Кит Келлог сделал резкое заявление о российском диктаторе Путине и его действиях.

Кроме того, Келлог заявил, что от Трампа не зависит судьба украинских территорий, которые оккупировали российские войска.