Главная Новости дня Трамп не торгуется территориями Украины — заявление Келлога

Трамп не торгуется территориями Украины — заявление Келлога

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 00:09
Кто должен решить судьбу ВОТ Украины — мнение Кита Келлога
Кит Келлог. Фото: Yves Herman/Reuters

От президента США Дональда Трампа не зависит судьба украинских территорий, которые оказались в российской оккупации. Решение относительно будущего ВОТ должны принимать власти Украины, в частности президент Владимир Зеленский.

Об этом в интервью изданию The Telegraph заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог.

Читайте также:

Кто должен решать судьбу ВОТ

"Это мандат Зеленского, и ничье больше право решать. Но давайте будем реалистами: Донецкая область оккупирована на 65%, Луганская — на 98%. Надо признать реальность. Фактически — не значит юридически", — заявил Келлог.

Также он подчеркнул, что Трамп не торгуется украинскими землями.

Напомним, Кит Келлог считает, что россиянам не удается одержать стратегическую победу. Если бы Путин побеждал, то уже был бы в Киеве, за Днепром и в Одессе.

Ранее Келлог заявлял, что война в Украине могла бы прекратиться, если бы Россию не поддерживал Китай. Кроме того, на стороне РФ Северная Корея.

США Дональд Трамп оккупация война в Украине ВОТ Кит Келлог
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
