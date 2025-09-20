Кто должен решить судьбу ВОТ Украины — мнение Кита Келлога

Трамп не торгуется территориями Украины — заявление Келлога
От президента США Дональда Трампа не зависит судьба украинских территорий, которые оказались в российской оккупации. Решение относительно будущего ВОТ должны принимать власти Украины, в частности президент Владимир Зеленский.
Об этом в интервью изданию The Telegraph заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог.
Кто должен решать судьбу ВОТ
"Это мандат Зеленского, и ничье больше право решать. Но давайте будем реалистами: Донецкая область оккупирована на 65%, Луганская — на 98%. Надо признать реальность. Фактически — не значит юридически", — заявил Келлог.
Также он подчеркнул, что Трамп не торгуется украинскими землями.
Напомним, Кит Келлог считает, что россиянам не удается одержать стратегическую победу. Если бы Путин побеждал, то уже был бы в Киеве, за Днепром и в Одессе.
Ранее Келлог заявлял, что война в Украине могла бы прекратиться, если бы Россию не поддерживал Китай. Кроме того, на стороне РФ Северная Корея.
